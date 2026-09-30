 Crea il tuo sito web personalizzato: il primo anno è gratis con IONOS
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Crea il tuo sito web personalizzato: il primo anno è gratis con IONOS

Grazie alla nuova offerta di IONOS oggi crei il tuo sito web personalizzato gratis per il primo anno! Approfittane subito finché puoi.
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Grazie alla nuova promozione offerta da IONOS, oggi crei il tuo sito web personalizzato gratis il primo anno. Cosa stai aspettando? Questa occasione potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di scegliere subito IONOS Plus a 0 euro al mese, il primo anno, poi 18 euro. Scopri tutte le funzionalità incluse senza costi per i primi 12 mesi.

Scegli IONOS adesso!

Realizzare il tuo sito web è facile, veloce e intuitivo. Prima di tutto scegli un template tra i tanti disponibili, quello più adatto alla tua attività o alla tua idea. Dopodiché aggiungi i tuoi contenuti, le immagini, le foto e i testi, dando forma al tuo progetto. Infine, personalizza il layout modificando tutte le volte che vuoi fino a quando sei soddisfatto e puoi pubblicare il tuo sito web online.

Sito web personalizzato: tutte le funzionalità gratis per 12 mesi

Per il tuo sito web personalizzato, IONOS ti propone una montagna di funzionalità gratis per 12 mesi! Sono tutte incluse con il piano Plus a 0 euro al mese, per il primo anno.

  • Sito web in tempo record con il generatore di siti web IA
  • Modifica intuitiva del sito con tante funzioni di editing
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Sito web con spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • Generatore di loghi con IA
  • Generatore di pagine web con IA
  • Generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA
  • Design professionale con Generatore di immagini IA e Generatore di palette di colori IA
  • Generatore di testo SEO IA
  • Riconoscimento immagini IA
  • SiteAnalytics
  • Generatore di testo SEO IA
Scegli IONOS Plus adesso!

Se vuoi trasformarlo in e-commerce, con solo 1 euro al mese, anziché 32 euro, ha anche le funzionalità necessarie per sviluppare, realizzare e mettere online il tuo negozio. Con IONOS hai un pacchetto che fa per te con design responsivo, spazio web su misura, consulente personale e consigli via e-mail. In altre parole, sarai sempre supportato in ogni tua necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 set 2026
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