Crea il tuo sito web personalizzato: il primo anno è gratis con IONOS

Grazie alla nuova promozione offerta da IONOS, oggi crei il tuo sito web personalizzato gratis il primo anno. Cosa stai aspettando? Questa occasione potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di scegliere subito IONOS Plus a 0 euro al mese, il primo anno, poi 18 euro. Scopri tutte le funzionalità incluse senza costi per i primi 12 mesi.

Realizzare il tuo sito web è facile, veloce e intuitivo. Prima di tutto scegli un template tra i tanti disponibili, quello più adatto alla tua attività o alla tua idea. Dopodiché aggiungi i tuoi contenuti, le immagini, le foto e i testi, dando forma al tuo progetto. Infine, personalizza il layout modificando tutte le volte che vuoi fino a quando sei soddisfatto e puoi pubblicare il tuo sito web online.

Sito web personalizzato: tutte le funzionalità gratis per 12 mesi

Per il tuo sito web personalizzato, IONOS ti propone una montagna di funzionalità gratis per 12 mesi! Sono tutte incluse con il piano Plus a 0 euro al mese, per il primo anno.

Sito web in tempo record con il generatore di siti web IA

Modifica intuitiva del sito con tante funzioni di editing

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 12 GB

Sito web con spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

Generatore di loghi con IA

Generatore di pagine web con IA

Generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA

Design professionale con Generatore di immagini IA e Generatore di palette di colori IA

Generatore di testo SEO IA

Riconoscimento immagini IA

SiteAnalytics

Generatore di testo SEO IA

Se vuoi trasformarlo in e-commerce, con solo 1 euro al mese, anziché 32 euro, ha anche le funzionalità necessarie per sviluppare, realizzare e mettere online il tuo negozio. Con IONOS hai un pacchetto che fa per te con design responsivo, spazio web su misura, consulente personale e consigli via e-mail. In altre parole, sarai sempre supportato in ogni tua necessità.