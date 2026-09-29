Google Messaggi: le videochiamate grazie allo standard RCS 4.0

L’RCS, lo standard che sostituisce gli SMS e permette di inviare foto, video e messaggi più ricchi, ha fatto compiere grandi progressi a Google Messaggi e ridotto il divario con iOS. La sua versione 4.0 prevede ormai la videochiamata direttamente da una conversazione, senza passare per un’altra applicazione. Secondo Android Authority, Google si sta preparando: l’analisi dell’ultima beta di Messaggi (versione 20260924) rivela nuovi testi ed elementi di codice che vanno in questa direzione.

Una schermata di conferma e verifiche già predisposte per le videochiamate con Google Messaggi

Android Authority ha individuato nella beta dei testi che sembrano appartenere alla schermata visualizzata prima di una chiamata: un pannello “Chiamare?”, con o senza il nome del contatto, e due pulsanti “Chiama” e “Annulla”. Il nome di questi elementi li ricollega esplicitamente al video RCS.

Il codice contiene anche messaggi interni. Una richiesta di chiamata verrebbe ignorata se la funzione video non è disponibile nell’applicazione, o se i destinatari non sono raggiungibili con il video RCS. Questo secondo caso lascia pensare che l’applicazione verificherà, prima di ogni chiamata, che il contatto sia compatibile.

Al momento Android Authority non è riuscita a ottenere alcuna interfaccia di chiamata. Dispone unicamente di questi indizi, che dimostrano un lavoro in corso, ma non un lancio imminente.

Una funzione non ancora attiva, senza data di lancio

Nulla indica quando la funzione potrebbe arrivare. Nell’attesa, la videochiamata da Google Messaggi passa sempre attraverso Google Meet o attraverso l’operatore. Se Google porterà a termine il progetto, la sua applicazione si posizionerebbe sul terreno di WhatsApp, FaceTime o Messenger, con un argomento convincente: avviare la chiamata dalla conversazione abituale, senza applicazione, né account aggiuntivo, e su uno standard concepito per funzionare da una piattaforma all’altra.