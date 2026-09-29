Signal Login, arrivano gli account senza numero di telefono

Signal elimina finalmente l’obbligo di associare un account a un numero di telefono. Nella beta Android 8.28, l’app di messaggistica sta testando Signal Login, un nuovo metodo di registrazione che permette di creare un account senza fornire un numero di telefono né un indirizzo email.
La novità va oltre i nomi utente lanciati nel 2024, che permettevano già di conversare senza rivelare il proprio numero di telefono ai propri contatti, ma restava indispensabile al momento della registrazione.
Signal testa finalmente gli account senza numero di telefono… ma bisognerà mettere mano al portafoglio
Creare questo tipo di account costa nella beta circa 3 dollari negli Stati Uniti e 3,49 euro nella zona euro, con un importo che può variare a seconda dei Paesi. Signal presenta questo pagamento una tantum come un mezzo per frenare le creazioni automatizzate di account e lo spam. La registrazione tradizionale con un numero di telefono resta, dal canto suo, gratuita.
In cambio, l’applicazione fornisce un identificativo account di 32 caratteri e una chiave di recupero di 64 caratteri. Entrambi devono essere conservati con la massima cura, idealmente in un gestore di password: perdere l’uno o l’altro è sufficiente a rendere l’account irrecuperabile. Un’autenticazione a due fattori tramite applicazione TOTP può completare questa protezione. Un nome utente facoltativo consente poi ai propri contatti di ritrovare l’account.
Per il momento, solo i nuovi account sono interessati. Un utente già registrato con il proprio numero non può quindi semplicemente cancellarlo per passare a Signal Login.
Maggiore riservatezza, ma Google sa chi acquista il servizio
Fare a meno di numero e indirizzo email elimina due elementi particolarmente utili per collegare più account a una stessa persona. Per giornalisti e le loro fonti, attivisti o vittime di molestie, questa separazione può avere un interesse molto concreto.
Signal non è del resto il primo a imboccare questa strada. C’è chi si spinge anche oltre, come SimpleX, facendo a meno di un identificativo utente globale.
Ma pagare per evitare di fornire la propria identità non equivale forse a ricreare immediatamente un legame con essa? Signal afferma di utilizzare lo stesso meccanismo crittografico impiegato per le donazioni, al fine di impedire di associare direttamente la transazione all’account appena creato.
Il pagamento passa attualmente attraverso Google Play, che associa l’acquisto all’account Google utilizzato. Il colosso americano può quindi sapere che è stato acquistato Signal Login, anche se il meccanismo crittografico impiegato impedisce a Signal di collegare direttamente questa transazione all’account creato. Sono inoltre previsti altri metodi di pagamento, senza ulteriori precisazioni per il momento. Insomma, anche rimuovendo il numero di telefono dall’equazione, le tracce rimangono…