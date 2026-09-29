Spotify down il 29 settembre: tutti gli aggiornamenti

C’è un down in corso per Spotify. A qualcuno, l’app del servizio mostra messaggi di errore come Qualcosa è andato storto , mentre per altri tutto funziona correttamente. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso. Intanto, ecco il grafico con le segnalazioni inviate dagli utenti al portale Downdetector.

Tutto sul down di Spotify in corso

Come sempre accade in questi casi, sulle bacheche dei social network prende piede l’hashtag #spotifydown. Di seguito uno dei tanti post condivisi.

Il problema sembra verificarsi in tutto il mondo, con difficoltà soprattutto nel caricamento dei contenuti. Potrebbe essere in qualche modo legato alla tipologia dell’account usato: un paio di rapidi test effettuati con profili free e premium non hanno restituito errori.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:35)

Negli ultimi minuti si è registrato un aumento delle segnalazioni inviate a Downdetector, questa la situazione.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:49)

Non ci sono conferme ufficiali sul malfunzionamento, ma dal portale del supporto arriva un indizio concreto sul fatto che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 16:53)

Ennesimo incremento nel volume delle segnalazioni, il down sembra essere piuttosto esteso.

Aggiornamento (29 settembre 2026, 18:09)

La situazione è sostanzialmente invariata rispetto a un’ora fa. Il volume delle segnalazioni rimane sostenuto. Continueremo ad aggiornare l’articolo.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.