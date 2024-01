Libero Mail: servizio gratis solo con tracciamento

Come anticipato circa due mesi fa, gli utenti che usano il servizio Libero Mail devono ora scegliere se accettare o meno i cookie di profilazione. In caso di rifiuto è necessario sottoscrivere un abbonamento a partire da 3,99 euro/anno.

Cookie di profilazione o abbonamento

Da alcuni mesi, quando l’utente accede alla webmail deve scegliere se accettare o rifiutare i cookie. Quelli tecnici sono necessari e quindi non occorre il consenso. Gli altri tre, ovvero quelli per il miglioramento dell’esperienza utente, analitici o di misurazione e profilazione o marketing, sono invece facoltativi. Questo è il pop-up che viene mostrato prima dell’accesso:

Dopo il login viene mostrato l’avviso relativo ai cookie di profilazione. Se non viene accettato il tracciamento delle attività di navigazione per la visualizzazione delle inserzioni personalizzate e altri scopi, l’utente dovrà sottoscrivere un abbonamento.

Alcuni minuti dopo aver aperto la webmail verrà mostrato un altro avviso che, in pratica, impedisce l’uso gratuito del servizio.

Cliccando su ESCI (in alto a destra) viene effettuato il logout, mentre cliccando sul pulsante CONTINUA viene mostrato l’ultimo pop-up.

Il servizio gratuito Mail Basic è disponibile solo accettando i cookie di profilazione, altrimenti è necessario sottoscrivere l’abbonamento a 3,99 euro/anno. Le altre opzioni che evitano il tracciamento sono Mail Plus 5 GB (9,99 euro per il primo anno, poi 19,99 euro/anno) e Mail Plus 1 TB (24,99 euro per il primo anno, poi 49,99 euro/anno).

In qualsiasi momento è possibile cambiare la scelta sui cookie di profilazione nella sezione Privacy dell’account. Ovviamente verranno nuovamente mostrati tutti i pop-up precedenti.