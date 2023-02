Libero Mail e Virgilio Mail: accesso da iOS e ristori

Italiaonline ha comunicato di aver ripristinato tutte le funzionalità di Libero Mail e Virgilio Mail. La buona notizia arriva a distanza di oltre una settimana dal disservizio che ha impedito l’accesso alle casella di posta elettronica. La società ha inoltre confermato che sono previsti ristori in base al tipo di servizio sottoscritto.

Piena operatività e indennizzi

Dopo quasi 5 giorni di blackout, Italiaonline ha ripristinato l’accesso a Libero Mail e Virgilio Mail tramite interfaccia web e Android. Dal 30 gennaio è possibile scaricare le email anche con un client di terze parti (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook e altri). Da ieri sera è invece disponibile l’accesso ai due servizi con le rispettive app iOS.

Comunichiamo ai nostri utenti che, dopo il superamento del disservizio e la riapertura di tutte le caselle in modo progressivo a partire dal 26 gennaio, si è concluso anche il processo di ripristino di tutte le funzionalità accessorie delle Libero Mail e Virgilio Mail e anche l’accesso alle email tramite Libero Mail App è dal 1 febbraio pienamente disponibile per le utenze iOS.

Per ulteriori informazioni rimangono disponibili le FAQ per Libero Mail e Virgilio Mail, oltre al numero verde 800.591.829 che è stato potenziato a causa dell’aumento delle chiamate.

Nel comunicato di Italiaonline c’è inoltre la conferma che gli utenti riceveranno un indennizzo:

Con il pieno ritorno alla normalità, si conferma l’intenzione di fornire un ristoro all’utenza coinvolta nel disservizio, con modalità diverse a seconda dei servizi sottoscritti. Le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso messaggi recapitati alle caselle email di tutti i nostri utenti.

Il tipo di ristoro verrà quindi comunicato agli utenti interessati. Certamente è previsto per gli abbonati Libero Mail Plus e Virgilio Mail Plus.