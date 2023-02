Libero Mail e Virgilio Mail: più spazio e mesi gratis

Italiaonline ha ripristinato completamente i servizi Libero Mail e Virgilio Mail all’inizio del mese, dopo il problema tecnico che ha impedito agli utenti di accedere alle caselle di posta elettronica. Come promesso, l’azienda ha iniziato ad inviare le email per i ristori: 20% di spazio in più per gli utenti free e sei mesi gratis per gli utenti premium.

Arrivano i ristori per il disservizio

Italiaonline aveva comunicato che il tipo di ristoro dipendeva dal servizio sottoscritto. In pratica, gli utenti con un account gratuito su Libero Mail e Virgilio Mail hanno ricevuto come “regalo” un incremento dello spazio di storage pari al 20% per sempre. Pertanto, la casella di Libero Mail passerà da 1 GB a 1,2 GB, mentre quella di Virgilio Mail passerà da 3 GB a 3,6 GB. Ciò avverrà automaticamente nel corso delle prossime quattro settimane.

Il ristoro riservato agli utenti con Libero Mail Plus (5 GB a 19,99 euro/anno o 1 TB a 49,99 euro/anno) e Virgilio Mail Plus (100 GB a 29,99 euro/anno) è invece l’estensione gratuita dell’abbonamento annuale per sei mesi. Per “riscattare” l’omaggio è necessario accedere all’account. Italiaonline consiglia di prestare attenzione ai tentativi di smishing o phishing (SMS o email con link da cliccare).

Secondo Altroconsumo, i ristori offerti da Italiaonline sono insufficienti, considerato che il disservizio è durato più di una settimana. L’associazione dei consumatori chiede un indennizzo di almeno 30 euro e il risarcimento per eventuali danni subiti dagli utenti.