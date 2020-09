James Emmett: un ex HSBC per il progetto Libra

Fortemente ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali, il progetto Libra va comunque avanti. Dentro un altro nome noto nell’ambito della finanza, quello di James Emmet: ex dirigente HSBC, sarà Managing Director di Libra Networks, sussidiaria e braccio operativo della Libra Association che nel mese di maggio aveva eletto Stuart Levey (altro ex HSBC) come suo CEO.

James Emmett è Managing Director di Libra Networks

Inizierà il suo nuovo incarico l’1 ottobre dopo aver lasciato il gruppo britannico all’inizio dell’anno in conseguenza a un riassetto della strategia. Queste le parole di Emmett che fanno riferimento a innovazione e inclusione come a valori attorno ai quali l’iniziativa vuol costruire le proprie fondamenta.

Come chiunque appassionato delle opportunità legate a servizi finanziari e tecnologia che possono fare una reale differenza, sono entusiasta di unirmi a Libra Networks con la missione di migliorare l’innovazione e l’inclusione in questo contesto, favorendo l’operazionalizzazione della rete.

Anziché concretizzarsi nella forma di una criptovaluta globale come immaginato in un primo momento da Facebook e dai suoi partner, Libra sarà con più probabilità un asset il cui valore verrà ancorato a quello delle monete nazionali, una sorta di stablecoin, sottoposto al controllo delle autorità dei singoli paesi.

Negli ultimi mesi si è parlato di una decisa virata verso la creazione di un network per i pagamenti, qualcosa di molto differente rispetto all’ipotesi rivoluzionaria formulata inizialmente dal social network in blu che fin da subito ha fatto scattare un campanello d’allarme anche a livello istituzionale.