L'exchange Binance nella Blockchain for Europe

Uno dei più importanti exchange nel mondo crypto, Binance, si unisce a Blockchain for Europe. Oggi l’annuncio ufficiale. L’associazione è impegnata nel sostenere la definizione di policy e norme per l’ambito DLT (Distributed Ledger Technology). La sede dell’associazione, non a caso, è a Bruxelles.

Blockchain for Europe: dentro anche Binance

Una mossa che giunge proprio nel momento in cui l’Unione Europea manifesta l’intenzione di regolamentare il settore delle criptovalute come Bitcoin che proprio sulla blockchain basano il loro funzionamento e le loro transazioni. L’attenzione si è concentrata sul tema lo scorso anno dopo che Facebook ha annunciato il progetto Libra, inizialmente con l’intento di lanciare una moneta virtuale da distribuire in tutto il mondo, poi fortemente ridimensionato.

Non si tratta di una prima assoluta per Binance, che nel mese di luglio ha gestito scambi per un valore equivalente stimato in 68,4 miliardi di dollari. Di recente si è unita ad altre associazioni legate al settore FinTech in Australia e nel Regno Unito. In Blockchain for Europe lavorerà fianco a fianco con realtà come Ripple, Protocol Labs, Bloq, Fetch.ai, Emurgo, Cardano Foundation, BOTLabs, Block.one, Blockseed Ventures Limited, e Billon.