LibreOffice 24.8: rilasciata nuova versione della suite open source

La Document Foundation ha rilasciato LibreOffice 24.8 la suite open source disponibile per sistemi GNU/Linux, Android, macOS e Windows. Le caratteristiche principali di LibreOffice 24.8 includono una nuova funzionalità di privacy chiamata “Rimuovi informazioni personali al salvataggio“. Quest’ultima si trova in Strumenti, poi Opzioni, LibreOffice, Sicurezza e Opzioni per impedire a LibreOffice di esportare informazioni personali come nomi degli autori e timestamp, durata della modifica, nome e configurazione della stampante, modello di documento, autore e data per commenti e modifiche tracciate. LibreOffice 24.8 introduce anche una nuova modalità di crittografia ODF basata su password che promette prestazioni migliorate.

Per quanto riguarda le app della suite LibreOffice 24.8, Writer ha ricevuto diversi miglioramenti dell’interfaccia utente. Questi riguardano la gestione dei caratteri di formattazione, la larghezza del pannello dei commenti, selezione dei punti elenco, una nuova finestra di dialogo per i collegamenti ipertestuali e nuova funzione “Trova” nel pannello laterale. Il Navigator è stato migliorato con l’aggiunta di riferimenti incrociati tramite drag-and-drop degli elementi. Vi è poi l’eliminazione di note a piè di pagina e note di chiusura, indicazione delle immagini con collegamenti interrotti. Infine, è stata introdotta nuova sillabazione tra colonne, pagine o fogli, sillabazione tra i costituenti di una parola composta.

LibreOffice 24.8: le novità di Calc, Impress, Draw e Chart

Su Calc, sono state aggiunte le funzioni FILTER, LET, RANDARRAY, SEQUENCE, SORT, SORTBY, UNIQUE, XLOOKUP e XMATCH. Sono state poi migliorate le prestazioni dei calcoli con threading. Inoltre, i commenti possono essere modificati e cancellati dal menu contestuale del Navigator. Su Impress e Draw, nella visualizzazione Normale, ora è possibile scorrere tra le diapositive. Inoltre, le Note sono disponibili come riquadro comprimibile sotto la diapositiva. Infine, la presentazione in esecuzione viene ora aggiornata immediatamente quando si applicano modifiche in EditView o in PresenterConsole, anche su schermi diversi. Su Chart, i grafici “Pie-of-Pie” e “Bar-of-Pie” suddividono una fetta di una torta rispettivamente come un sotto-grafico a torta o a barre. Ciò consente l’importazione di tali grafici da file OOXML creati con Microsoft Office. Inoltre, il testo all’interno dei titoli, delle caselle di testo e delle forme del grafico può ora essere formattato utilizzando la finestra di dialogo Carattere.

LibreOffice 24.8 include molte modifiche per migliorare l’affidabilità e la robustezza complessive della suite. Per maggiori informazioni è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale. Il nuovo update è disponibile per il download dal sito web ufficiale come binari pronti per l’installazione per distribuzioni basate su DEB e RPM a 64 bit come Fedora Linux, Debian GNU/Linux, Ubuntu, ecc. Naturalmente, i tarball sorgente sono disponibili anche per il download per altre distribuzioni GNU/Linux. Questa serie sarà supportata con un totale di sette aggiornamenti di manutenzione fino al 12 giugno 2025. La prima versione di manutenzione, LibreOffice 24.8.1, è prevista per metà settembre 2024.