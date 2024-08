LibreOffice 24.8 in download con il supporto ARM su Windows

LibreOffice 24.8 è disponibile per il download e porta con sé un numero considerevole di novità significative. Tra queste, una riguarda la disponibilità della versione Windows con supporto nativo ai processori con architettura ARM, sempre più diffusi sul mercato. Vediamo quali sono i cambiamenti più importanti per la suite curata dalla The Document Foundation.

Le novità introdotte da LibreOffice 24.8

Per il changelog completo rimandiamo alle pagine del sito ufficiale. Qui poniamo l’attenzione sulle funzionalità inedite e sui ritocchi apportati, anche sulla base dei feedback ricevuti. Hanno contribuito 171 collaboratori in totale.

Privacy

Se l’opzione “Rimuovi le informazioni personali al salvataggio” è selezionata, come nello screenshot qui sotto, durante il salvataggio dei file le informazioni personali non sono incluse. Un’aggiunta sul fronte privacy. La schermata si trova selezionando “Strumenti”, “Opzioni”, “LibreOffice”, “Sicurezza” e di nuovo “Opzioni”.

Writer

Il software dedicato ai documenti di testo migliora la gestione degli strumenti per la formattazione, la visualizzazione del pannello dedicato ai commenti, l’eliminazione delle note e gli avvisi sulle immagino contenenti collegamenti interrotti. Ancora, Writer compie passi in avanti nella sillabazione delle parole.

Calc

Si registra l’aggiunta di diverse funzioni in Calc: of FILTER, LET, RANDARRAY, SEQUENCE, SORT, SORTBY, UNIQUE, XLOOKUP e XMATCH. Evolvono inoltre per le prestazioni nell’esecuzione dei calcoli e dopo la modifica delle celle.

Chart

Il software Chart, introduce nuove tipologie di grafici supportati (Pie-of-Pie e Bar-of-Pie) oltre a ottimizzare la formattazione dei testi.

Accessibilità, sicurezza e interoperabilità

Migliora il supporto agli screen reader per quanto riguarda le opzioni di formattazione, sul fronte dell’accessibilità. Lato sicurezza si registra una nuova modalità per la crittografia ODF basata su password e, infine, in merito all’interoperabilità, ci sono l’importazione ed esportazione di OOXML oltre a un’apertura più veloce dei file PPTX molto pesanti.

LibreOffice 24.8: il download

Per il download della nuova versione 24.8 di LibreOffice destinata ai sistemi operativi desktop, Windows, macOS e Linux, è sufficiente visitare il sito ufficiale e scegliere l’edizione adatta al proprio dispositivo.

In ambito mobile, invece, su Android ci sono il visualizzatore di documenti (Google Play, F-Droid) e l’editor Collabora Office (Google Play) basato sulla suite, disponibile anche per iOS (App Store),