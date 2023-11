LibreOffice è ora disponibile per Android

LibreOffice è una suite Office open source molto usata su Windows, Macintosh e Linux. È una delle alternative gratuite più valide a Microsoft Office.

LibreOffice era disponibile anche per i dispositivi Android, ma nel 2020 è stata rimossa dallo Store perché non era più aggiornata. Perciò gli utenti di LibreOffice non potevano usare l’app sui loro dispositivi. Ma il lavoro su Android non si è fermato. LibreOffice ha annunciato sul suo blog che “sono state fatte più di duecento modifiche per migliorare l’app, renderla più stabile e usabile” e adattarla alle nuove versioni di Android.

Il team ha pubblicato le nuove versioni dell’app su F-Droid, un’alternativa libera e rispettosa della privacy a Google Play. Da inizio 2023, gli utenti potevano scaricare l’app LibreOffice da F-Droid. Ora è disponibile anche su Google Play.

Come funzione LibreOffice Viewer

L’app, chiamata LibreOffice Viewer, si occupa principalmente di visualizzare e rendere accessibili i documenti, non di modificarli però: “LibreOffice Viewer usa lo stesso motore di LibreOffice per Windows, Mac e Linux. Combinato con una nuova interfaccia basata su Firefox per Android, mostra i documenti in modo simile a LibreOffice desktop”.

Poiché usa lo stesso motore della versione desktop, supporta i principali formati di documenti LibreOffice e Microsoft Office.

Anche se la modifica è limitata, LibreOffice Viewer include “una prima anteprima della funzionalità di modifica”. Gli sviluppatori avvisano che si tratta di una funzionalità sperimentale e che, al momento, “non è affidabile per le attività critiche”. Tuttavia, questo dimostra che il team sta lavorando per aggiungere la funzionalità di modifica a LibreOffice Viewer.

Gli utenti interessati possono installare LibreOffice Viewer da F-Droid o da Google Play. Il lancio su Google Play lo rende accessibile a un pubblico più vasto. L’app ha un punteggio basso di 2,3 sullo Store di Google, ma questo dipende soprattutto dalle recensioni della versione precedente dell’app.

Tuttavia, un test della nuova versione ha mostrato alcuni problemi. LibreOffice è riuscito a aprire i documenti locali supportati, ma non è riuscito a visualizzare nessun documento basato su cloud da account cloud collegati, come Google Drive o OneDrive.

Gli utenti potrebbero dover scaricare questi documenti usando gli strumenti ufficiali prima di aprirli in LibreOffice Viewer. Nel frattempo, gli utenti di Android e iOS possono provare Collabora Office, che si basa sempre su LibreOffice.