LibreOffice si aggiorna alla versione 24.2.4 con tanti correttivi

LibreOffice, la suite completa di programmi per l’ufficio totalmente gratis e open source sviluppata da Document Foundation, è ora disponibile nella nuova versione 24.2.4 con una lista numerosa di bug risolti.

LibreOffice 24.2.4 corregge numerosi problemi noti

La nuova versione di LibreOffice è la quarta della serie 24.2 e sistema un totale di 72 bug conosciuti, inclusi problemi di instabilità generale, tra arresti anomali e altre problematiche già segnalate in precedenza, di cui tutti i dettagli sono attualmente consultabili nei changelog relativi alle versioni RC1 e RC2 dell’aggiornamento.

La suite, come già noto, è multipiattaforma, nonché compatibile con le distribuzioni Linux, ma anche con i sistemi macOS e Windows. Si può scaricare in maniera totalmente gratuita direttamente dal sito ufficiale, selezionando il proprio sistema operativo dal menu a tendina nella sezione “Download”.

LibreOffice 24.2, rilasciato già all’inizio di quest’anno, ha apportato diversi cambiamenti importanti, tra cui novità per quanto riguarda la sicurezza e l’accessibilità, una miglior interoperabilità e compatibilità con il pacchetto Office di Microsoft, oltre a un nuovo schema di numerazione delle versioni che si basa sul calendario.

La versione 24.2 godrà di un supporto di 5 mesi, che terminerà il 30 novembre. Il prossimo aggiornamento minore, vale a dire la versione 24.2.5, è nel frattempo atteso nella metà di luglio prossimo.

Chi ha tuttavia installato LibreOffice direttamente dai repository della distribuzione Linux installata, dovrà aspettare la disponibilità della nuova versione per quei canali, a meno di non scaricare il pacchetto di installazione dal sito e compilarlo manualmente dal terminale per l’installazione.

La versione corrente riguarda a ogni modo l’edizione “Community” riservata all’utilizzo privato e ai singoli utenti, a cui contribuiscono diversi programmatori volontari. Per l’utilizzo aziendale, è invece disponibile l’edizione “Enterprise”.

Nel frattempo, sono da poco disponibili i nuovi driver Nvidia 550.90.07, che correggono diversi problemi di stabilità, correggendo diversi bug e migliorando la gestione di schermi multipli. Si tratta di una versione intermedia, prima dell’arrivo della 555, che abbiamo trattato dettagliatamente in questo articolo.