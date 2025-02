LibreOffice 25.2 è in download: le novità della suite

The Document Foundation annuncia la disponibilità di LibreOffice 25.2, la nuova versione della suite gratuita per l’ufficio. Il balzo in avanti rispetto alla precedente (24.8.4) porta con sé diversi miglioramenti che interessano non solo le funzionalità delle applicazioni che la compongono, ma anche l’accessibilità, l’interoperabilità e la protezione dei dati.

Le novità della suite LibreOffice 25.2

Diamo uno sguardo al comunicato stampa giunto in redazione per capire quali sono le novità più importanti. Per maggiori dettagli rimandiamo al changelog ufficiale.

Privacy

LibreOffice può rimuovere tutte le informazioni personali associate a qualsiasi documento (nome dell’autore, momento dell’editing, template e così via).

Generali

È possibile leggere e scrivere il formato ODF in versione 1.4;

molti miglioramenti nell’interoperabilità con documenti OOXML proprietari;

è possibile firmare automaticamente i documenti dopo aver definito un certificato di default;

il supporto a Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 sarà rimosso con la versione 25.8;

le estensioni e le funzionalità che fanno affidamento a Python non funzionano su Windows 7.

Writer

Miglioramenti alla gestione di monitoraggio delle modifiche;

aggiunta un’opzione per impostare uno zoom di default all’apertura dei documenti;

è possibile eliminare tutti i contenuti di un tipo (a eccezione delle intestazioni) dal Navigator.

Calc

Aggiunta la finestra di dialogo “Gestisci record duplicati” per selezionarli e rimuoverli;

migliorata l’esperienza utente con Function Wizard e Functions Sidebar;

aggiunte nuove opzioni di protezione dei fogli.

Impress e Draw

Molti miglioramenti ai template di Impress;

possibilità di centrare gli oggetti nelle slide di Impress con un solo passaggio;

la ripetizione automatica delle slide può essere disattivata nella modalità finestra;

risolti i problemi dell’overflowing del testo nella stampa.

Interfaccia

Possibilità di filtrare l’elenco dei file utilizzati di recente con una checkbox;

migliorata la gestione dei confini degli oggetti;

possibilità di personalizzazione per il colore dei caratteri da non stampare e dello sfondo;

aggiornamento per gli elementi degli elenchi non ordinati;

miglioramenti significativi ai temi.

Accessibilità

Migliorati gli avvisi relativi agli errori nella Accessibility Sidebar;

elementi dell’interfaccia con identificatore utilizzabile dalle tecnologie assistive;

miglioramenti vari su Windows e Linux.

Librerie ScriptForge

Raccolta di risorse per le macro da richiamare attraverso script Basic e Python;

l’intero set di servizi disponibile per gli script Python con sintassi e comportamento identici a quelli di Basic;

la documentazione in inglese delle librerie ScriptForge è parzialmente integrata nelle pagine della guida.

Disponibilità e download

LibreOffice 25.2 è disponibile per il download a partire da oggi, direttamente attraverso il sito ufficiale del progetto. Per quanto riguarda la versione Windows, è richiesta l’edizione W7 SP1 del sistema operativo, mentre su macOS il requisito minimo è la 10.15 (anche con supporto nativo per i chip Apple Silicon). Su mobile, c’è un visualizzatore di documenti per Android e iOS, mentre per l’editing The Document Foundation rimanda a Collabora Office.