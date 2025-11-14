LibreOffice 25.8.3 disponibile: corretti 70 bug nella suite

The Document Foundation ha annunciato la disponibilità di LibreOffice 25.8.3. L’aggiornamento arriva a poco più di un mese dal rilascio della versione precedente, la 25.8.2 distribuita a inizio ottobre. Non si tratta di un major update (il blog ufficiale la definisce una minor release ), ma vale comunque la pena segnalare cosa cambia.

LibreOffice 25.8.3 è disponibile per il download

L’obiettivo è soprattutto quello di correggere i bug riscontrati nel codice: sono in totale 70 quelli sistemati. L’elenco completo è disponibile nella guida ufficiale. In questo modo migliora la stabilità generale del software, evitando crash improvvisi e altri comportamenti anomali.

Per chi non ne è a conoscenza, si tratta di una suite per l’ufficio gratuita e coerente con la filosofia open source. Da non confondere con OpenOffice, anche se le due iniziative hanno una radice comune, a comporla sono Writer per i documenti di testo, Calc per i fogli elettronici, Impress per le presentazioni multimediali, Draw per il disegno vettoriale e i diagrammi di flusso, Base per la gestione dei database e Math per le equazioni. Supporta sia i documenti nei formati proprietari di Microsoft 365/Office sia quelli degli standard apertoi come ODF (OpenDocument). Lo sviluppo è curato da una community composta da volontari, il progetto si sostiene grazie alle donazioni.

L’ultimo aggiornamento importante a livello di funzionalità è quello arrivato nella seconda metà di agosto, con la release 25.8. Tra le novità introdotte ci sono il supporto al formato PDF 2.0 e un miglioramento significativo delle prestazioni, in particolare per quanto riguarda l’apertura di Writer e Calc, velocizzata fino a oltre il 30% rispetto al passato.

Per il download di LibreOffice fare riferimento alle pagine del sito ufficiale, dove sono disponibili i file per installare le versioni dedicate ai sistemi operativi Windows, macOS e Linux. La prossima edizione 25.8.4 è attesa per il mese di dicembre, indicativamente nella seconda metà.