LibreOffice cresce: record di download e donazioni

C’è un post interessante appena condiviso sulle pagine del blog ufficiale di LibreOffice. È quello che rende noti alcuni dati rilevanti in merito alla suite. Si tratta di una novità per The Document Foundation, destinata però a diventare un’abitudine: ogni tre mesi (più precisamente a gennaio, ad aprile, a luglio e a ottobre) pubblicherà una panoramica aggiornata sui risultati raggiunti dal progetto.

I numeri di LibreOffice, tra donazioni e download

Le 20 slide si aprono con i numeri relativi al contributo della community: 256 sviluppatori coinvolti, oltre 10.000 nuovi commit per il codice sorgente e l’impegno profuso per la traduzione dei software in 120 lingue. C’è un cenno anche alle donazioni, in forte crescita nel corso del 2025 rispetto al biennio precedente.

In un anno, le visite registrate alla pagina di aggiornamento del sito ufficiale hanno superato i 581 milioni, con oltre 35 milioni di download. È il numero più elevato di sempre. Il grafico qui sotto restituisce una fotografia dell’andamento nell’ultimo triennio.

La più recente versione 25.8.4 è disponibile sulle pagine del sito ufficiale per computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux.

Ricordiamo che il progetto LibreOffice è gestito da The Document Foundation. La suite è composta da software libero per la produttività ed è nata tra il 2010 e il 2011 come fork di OpenOffice, in risposta all’acquisto di Sun Microsystems da parte di Oracle. Include i programmi Writer per l’elaborazione dei documenti di testo, Calc per i fogli elettronici, Impress per le presentazioni multimediali, Base per i database, Draw per la grafica vettoriale e Math per le formule matematiche.

Nell’estate scorsa è stata al centro di una vicenda legata a una pratica attuata da Microsoft per ostacolare la sua adozione. Di lì a poco, la fondazione ha ribadito un concetto ritenuto importante per sicurezza e interoperabilità: l’abbandono dei formati proprietari in favore di uno standard aperto come ODF (Open Document Format).