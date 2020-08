Libri, buoni propositi e formazione: qualche idea

Nel momento in cui l’estate termina, una nuova stagione va ad iniziare. Carichi di buoni propositi, è il momento di scegliere ove si intendano orientare i propri sforzi, ben sapendo che una formazione continua è il modo migliore per restare sempre sul mercato ed accrescere costantemente le proprie opportunità di carriera (aspetto chiaramente fondamentale in un momento come quello odierno, denso di incertezze e di difficoltà). Scegliere un buon libro è come scegliere una direzione: significa identificare ciò su cui si intende concentrare le proprie risorse mentali, cercando quelle nozioni che possono stimolare nuova crescita o coprire vecchie carenze.

Un buon libro da cui partire

L’excursus che proponiamo vuole essere soprattutto un modo per stimolare la curiosità in questa ricerca, perché sfogliare il ventaglio delle opportunità disponibili significa già essere quantomeno predisposti ad un impegno. Alcuni nomi, alcune idee, alcuni prospetti da cui partire:

Why fonts matter

Per capire a fondo i font, la loro influenza, i loro usi, la loro importanza

Per capire a fondo i font, la loro influenza, i loro usi, la loro importanza Hacklog Volume 1 Anonimato: Manuale sulla Sicurezza informatica e Hacking etico

“Nato come progetto crowdfunding, Hacklog Volume 1: Anonimato è il primo di una collezione di libri pensati per chi vuole cimentarsi nell’Hacking e nella Sicurezza Informatica. Imparerai ad usare gli strumenti che i veri hacker usano quotidianamente per sfuggire dai controlli, a nascondere i tuoi files più nascosti (e anche a recuperarli!) e a conoscere più da vicino il vasto mondo dell’anonimato“

“Nato come progetto crowdfunding, Hacklog Volume 1: Anonimato è il primo di una collezione di libri pensati per chi vuole cimentarsi nell’Hacking e nella Sicurezza Informatica. Imparerai ad usare gli strumenti che i veri hacker usano quotidianamente per sfuggire dai controlli, a nascondere i tuoi files più nascosti (e anche a recuperarli!) e a conoscere più da vicino il vasto mondo dell’anonimato“ Link building

Metodi, regole e strumenti per migliorare il posizionamento del proprio sito Web

Metodi, regole e strumenti per migliorare il posizionamento del proprio sito Web Build your own blockchain

Cos’è una blockchain, a cosa serve, come svilupparvi su le proprie applicazioni

Cos’è una blockchain, a cosa serve, come svilupparvi su le proprie applicazioni Digital Analytics

“Misurare è fondamentale per il tuo business. Qualsiasi strategia di marketing e comunicazione di successo si basa su una pianificazione e una misurazione attenta dei risultati. Tenere sotto controllo quello che succede nel tuo progetto ti permette di avere un’idea chiara di dove stai andando e di correggere il tiro qualora le azioni intraprese non ottenessero i risultati desiderati“

“Misurare è fondamentale per il tuo business. Qualsiasi strategia di marketing e comunicazione di successo si basa su una pianificazione e una misurazione attenta dei risultati. Tenere sotto controllo quello che succede nel tuo progetto ti permette di avere un’idea chiara di dove stai andando e di correggere il tiro qualora le azioni intraprese non ottenessero i risultati desiderati“ Il manuale di Arduino

Cos’è, come funziona, a cosa serve e come programmare le schede elettroniche Arduino

Si tratta di libri acquistabili anche con Carta del Docente, dunque potenzialmente acquistabili a costo zero. Ogni fascicolo è nella maggior parte dei casi disponibile anche in formato Kindle. E tu? Hai già scelto come orientare i tuoi buoni propositi per la stagione che va a cominciare?