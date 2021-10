Libri, tablet o PC, purché il leggio sia in legno

Se ormai il “profumo della carta” è un tabù che abbiamo superato a colpi di scroll su freddi display luminosi, il profumo del legno resta invece ancora tra i cardini dell'esperienza casalinga, tra i principi del design di casa, tra i gusti di coloro i quali nel legno vedono quell'elemento “caldo” che rende migliore il tatto, il suono, l'esperienza stessa d'uso. Ecco perché un leggio in legno è un piccolo “must have” che può tornare utile in una miriade di occasioni. Abbiamo imparato a vederlo in decenni nei quali era un supporto per libri, potremmo imparare a usarlo in decenni nei quali display di ogni misura cercano medesimo strumento di supporto.

Per libri, ovviamente, ma anche per tablet e laptop fino a 15,6 pollici. L'occasione di oggi è quella ideale: uno sconto e un coupon accompagnano il leggio Ravego portando il prezzo dapprima da 31,99 euro a 27,19 euro (-15%) e infine, con un semplice click sul coupon, a 23,11 euro.

Mera nostalgia di linee passate? Puro tradizionalismo? Oppure un utile strumento con inclinazione regolabile, massima stabilità e facile dispersione del calore? Un leggio in legno può rivelarsi ben più utile di quanto non si immaginerebbe ed a questi prezzi è come acquistare un leggio in plastica e metallo. Ma in cambio si ha un oggetto in noce. Fa la differenza? Eccome.