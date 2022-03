Licenza a vita Windows 10 a 12€, Office 22€: supersconti di marzo -91%!

Il tuo PC può essere aggiornato a Windows 11? Se soddisfa specifici criteri e se Microsoft ha già rilasciato l’upgrade, infatti, puoi aggiornare subito il tuo dispositivo da Windows 10 a Windows 11 senza spesa alcuna. Se invece vuoi accedere a questo upgrade con costi minimi, non devi far altro che acquistare una licenza Windows 10 su VIPKeySale, sapendo di poter accedere ad un prezzo senza pari, e quindi effettuare l’upgrade gratuito previsto da Redmond.

I requisiti sono noti:

processore da almeno 1GHz con due o più core su processore a 64bit compatibile o SoC

RAM minima da 4GB

Almeno 64GB di memoria

Compatibilità UEFI

TPM 2.0

Scheda video compatibile con DirectX 12 o successiva con driver WDDM 2.0

L'upgrade arriva da Windows Update secondo le tradizionali procedure ufficiali previste da Microsoft per il passaggio alla nuova versione di Windows.

Ecco le offerte su Windows e Office di VIPKeySale disponibili con il codice sconto VIPPF:

Tutto quello che dovete fare è connettervi al sito di VIPKeySale, registravi con il vostro account Facebook o Google e durante il processo di acquisto inserire il codice VIPPF che vi garantirà uno sconto immediato del 30% sull’acquisto dei prodotti elencati poco sopra.

Come attivare il codice sconto: per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta messo nel carrello il prodotto, è sufficiente completare il check-out senza dimenticare di inserire il codice sconto nell’apposito spazio: è questo elemento ad autorizzare il taglio definitivo del prezzo con un 30% ulteriore rispetto al valore indicato sul catalogo VIPkeysale. Quel che si riceverà al termine dell’operazione è un codice licenza da poter applicare al proprio software, ottenendo così l’autenticazione perenne e la possibilità di accedere a tutte le funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti.

A questo punto vedrai lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello e potrai procedere al pagamento:

Per attivare la licenza di Windows 10 ti basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e, nella scheda “Attivazione”, cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Ti si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avrai appena acquistato.

Attivare la tua nuova licenza Windows 10 è oltremodo semplice (così come per tutti gli altri software a catalogo) ed a questo punto avrai le porte spalancate verso l’upgrade alla nuova dimensione Windows 11.

