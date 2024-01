L'iconica Cassa Bluetooth di JBL costa solo 34€ grazie all'OFFERTA

JBL è uno dei marchi più famosi se parliamo di dispositivi audio. JBL GO 3 è uno degli speaker Bluetooth più famosi e acquistati di sempre. Grazie al ribasso Amazon potrai ora risparmiare il 22% sull’acquisto di questa cassa in colorazione azzurra, pagandola solo 34,99€!

Tutte le caratteristiche di JBL GO 3

L’eccezionale qualità del suono si traduce in bassi profondi e potentissimi, simili al fluire impetuoso di un fiume tra le rocce. Gli alti sono nitidi e cristallini, come le delicate note di un pianoforte che si diffondono nell’aria. Il midrange è armonioso e bilanciato, come il melodioso canto di un uccello nel cielo. Per non parlare del design, moderno. Le dimensioni compatte e la rendono poi facilmente trasportabile, sia in borsa che in tasca.

La cassa, realizzata con materiali morbidi e resistenti, presenta un rivestimento in tessuto che conferisce eleganza e raffinatezza. Certificata IPX67, la JBL GO 3 è impermeabile fino a 1 metro di profondità per 30 minuti e resistente alla polvere. Questa caratteristica la rende ideale per l’ascolto della musica in ambienti esterni come spiagge e piscine, senza il timore di danneggiamenti. Inoltre, la cassa può essere utilizzata con sicurezza anche in casa e durante la doccia.

L’autonomia della batteria offre fino a 5 ore di riproduzione musicale con una sola carica, e la comodità della ricarica tramite USB-C consente di effettuare facilmente il processo in qualsiasi momento. La cassa può essere utilizzata per tutta la giornata, senza la necessità di ricaricarla. È perfetta per le lunghe giornate in spiaggia o in piscina, o per le escursioni in montagna.

Con JBL non puoi sbagliare quando si parala di audio! Fai tua questa ottima cassa a soli 34,99€.

