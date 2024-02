L'inglese è un gioco con Novakid: 15% di sconto sui corsi per bambini

Novakid offre corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, con un approccio basato sull’immersione linguistica e sull’apprendimento attraverso il gioco. Approfitta dell’offerta speciale per ottenere uno sconto del 15% sul primo acquisto (per tutte le sottoscrizioni) utilizzando il codice promozionale ILSOFT15.

Un metodo innovativo e coinvolgente

Grazie a insegnanti madrelingua certificati, con Novakid i bambini possono imparare l’inglese in modo semplice, veloce e divertente, comunicando esclusivamente nella lingua target durante le lezioni.

Una delle caratteristiche distintive di Novakid è la sua capacità di adattare il programma alle esigenze specifiche di ogni bambino. Gli insegnanti prendono in considerazione l’età e le caratteristiche individuali degli studenti, garantendo un approccio personalizzato che favorisce il progresso ottimale.

Con le lezioni online di Novakid, i bambini possono imparare comodamente da casa, in un ambiente sicuro e confortevole. Grazie alla piattaforma digitale completa, che include un account di gioco dedicato ai bambini, archivi video delle lezioni e tour virtuali, tutto ciò di cui hanno bisogno è a portata di clic.

Novakid non trascura il coinvolgimento dei genitori nell’apprendimento dei loro figli. Gli aggiornamenti regolari sul progresso degli studenti e la possibilità di accedere agli archivi delle lezioni consentono ai genitori di seguire da vicino il percorso di apprendimento dei propri figli e di fornire il supporto necessario.

Con Novakid, l’inglese diventa un’avventura entusiasmante e gratificante per i tuoi bambini. Approfitta subito dell’offerta del 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice promozionale ILSOFT15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.