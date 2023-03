LinkedIn annuncia nuove funzionalità IA

LinkedIn ha annunciato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, dopo gli articoli collaborativi di inizio mese. Gli utenti del social network possono sfruttare il modello IA di OpenAI per migliorare il profilo, mentre le aziende possono scrivere più facilmente la descrizione del lavoro.

Più intelligenza artificiale in LinkedIn

Il Chief Product Officer Tomer Cohen scrive che LinkedIn usa l’intelligenza artificiale da oltre 15 anni per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per soddisfare le necessità di aziende e professionisti sono state introdotte altre due funzionalità IA che sfruttano i modelli GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI. Quest’ultimo viene utilizzato anche da Bing Chat (LinkedIn è stata acquisita da Microsoft nel 2016).

Il modello GPT-4 viene sfruttato per migliorare il profilo. Il tool IA permette di scrivere più rapidamente le sezioni About e Headline attraverso suggerimenti basati sulle informazioni già presenti, come competenze ed esperienze di lavoro. Ovviamente l’utente può successivamente modificare il testo. La funzionalità è inizialmente disponibile ad un numero limitato di abbonati Premium. Nei prossimi mesi verrà estesa a tutti gli abbonati.

La seconda novità è indirizzata alle aziende che devono assumere. Sfruttando il modello GPT-3.5 viene creata una descrizione del lavoro a partire da alcune informazioni base, come tipo di lavoro, nome dell’azienda e luogo di lavoro. La funzionalità è accessibile ad un numero limitato di aziende e solo in cinque paesi (Stati Uniti, Australia, India, Canada e Regno Unito).

Dato che le competenze nel settore dell’intelligenza artificiale sono molto richieste, LinkedIn ha deciso di offrire 100 corsi IA gratuiti fino al 15 giugno. I corsi sono disponibili in sette lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese, spagnolo e giapponese.