Velocità fino a 1 Gbps per un’esperienza di connessione al pari di quella della fibra più evoluta (FTTH), ma facendo leva sulle potenzialità delle nuove reti 5G: è quanto offre l’operatore Linkem con l’annuncio di quello che nel comunicato giunto in redazione viene definito il primo servizio 5G FWA del Paese. L’obiettivo dichiarato è quello di colmare almeno in parte il gap infrastrutturale del Sud Italia, focalizzando in parte l’attenzione sulle aree grigie del territorio.

Il 5G FWA per una FTTH, ma senza la fibra

L’offerta commerciale è già disponibile nei comuni di Modugno, Grottaglie e Avellino, ma entro la fine del 2020 saranno raggiunti oltre 50 comuni. La visione di più lungo termine porterà a raggiungere giungere circa 12 milioni di abitazioni in oltre 2.000 città nel 2023. Questo il commento di Davide Rota, CEO Linkem.

In un periodo difficile per tutti continuiamo a mantenere il nostro impegno nella realizzazione di una rete FWA all’avanguardia partendo, anche in ottica 5G, dal Sud, ovvero dalle aree del paese storicamente più svantaggiate dal punto di vista delle infrastrutture di connessione. Riteniamo infatti fondamentale continuare a contribuire in prima linea a ridurre il divario infrastrutturale senza perdere di vista la prospettiva di omogeneità a livello nazionale, garantendo lo sviluppo di reti 5G ad alta capacità anche nel Sud in tempi rapidi.

Dallo scorso anno Linkem è legata a Fastweb da un accordo che ruota proprio attorno al 5G Fixed Wireless Access. La finalità comune è quella di dare un contributo alla non semplice lotta al problema del divario digitale che ancora affligge una parte non indifferente d’Italia.