Linkem Office, Speciale 20 anni: tutti i dettagli

Per portare connettività in ufficio, o per attrezzarsi al meglio per l'home working, non serve necessariamente la linea fissa. Anzi: grazie a Linkem è possibile accedere ad una affidabile connettività anche laddove la fibra non arriva, o dove non la vuole attivare comunque una linea fissa per poter avere mano libera con i propri device e le proprie scelte. Che sia per Dad o che sia per smart working, Linkem ha lanciato proprio in questi giorni una offerta speciale per una occasione speciale, il tutto mettendo in campo un prezzo unico: 23,90 euro al mese per i primi 20 mesi.

Linkem Speciale 20 anni

Grazie a questa offerta il prezzo dell'attivazione tagliato, scontando così 3 euro mensili necessari per le prime due annualità. Si tratta dell'offerta “Linkem 20 anni” con la quale il gruppo festeggia i propri primi due decenni di servizi di connettività, una lunga esperienza che ora viene messa al servizio di un Paese che mai come in questi mesi proprio di connettività ha avuto bisogno. L'installazione consta nell'installazione di due piccoli apparati: uno esterno, per ricevere il segnale, ed uno interno, per distribuirlo ai propri dispositivi. Nell'offerta per le Partite IVA è incluso nel prezzo anche il servizio voce, comprensivo di chiamate illimitate a fissi e mobili nazionali, oltre a 100 minuti verso numeri internazionali.

Linkem è libertà: grazie a questa offerta consente di portarsi in casa fino a 100Mbps senza alcun filo, potendo quindi godere di traffico illimitato grazie ad un semplice dispositivo di connessione che permette di essere immediatamente online. Il pacchetto business comprende anche 1 IP Pubblico Statico e la possibilità di avere un hotspot opzionale a 6€/mese aggiuntivi. Attenzione: l'offerta scade il 31 maggio.