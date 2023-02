Linkem PROMO Senza Limiti: Internet a 24,90€

La Promo Senza Limiti di Linkem è attualmente disponibile ONLINE per chi cerca una soluzione diversa dalla FTTH o FTTC oppure per chi è impossibilitato a scegliere una di queste due tecnologie per la copertura. Il prezzo scontato è inferiore ai 25 euro ogni mese.

La promozione nello specifico offre internet senza limiti flat con velocità massima raggiungibile che può arrivare anche a 1000 Mega in download.

Linkem Senza Limiti: i dettagli della PROMO

La promozione per avere internet a casa con Linkem sfrutta la tecnologia FWA+ che può arrivare ad offrire prestazioni fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Nel canone mensile non sono incluse le chiamate. L’opzione Parla&Naviga costa 2 euro in più al mese ed include le chiamate senza limiti dal telefono fisso verso fissi e mobili in tutta Italia. Il prezzo richiesto mensilmente senza quest’addon è pari a 24,90 euro mensili.

Nel canone mensile oltre alla navigazione senza limiti troviamo il Modem in comodato d’uso incluso nel prezzo. Ci sono due tipi di apparati che variano a seconda della copertura. Il Modem Indoor è installabile senza alcun uscita del tecnico, mentre, quello da esterno necessita dell’installazione da parte di un tecnico qualificato Linkem.

Costi ed altro

La promozione di quest’oggi è attivabile ONLINE senza alcun costo di attivazione iniziale a meno di 25 euro al mese. In caso di recesso bisognerà restituire il Modem fornito in comodato d’uso gratuito, infatti, l’azienda in caso di mancata restituzione dell’apparato potrà addebitare in fattura fino a 100 euro.

