Linus Torvalds annuncia il kernel 6.18 di Linux

Come promesso la scorsa settimana, Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità della versione finale del kernel 6.18. Ci sono molte novità in termini di prestazioni e supporto hardware, oltre a miglioramenti per le connessioni di rete. Gli utenti possono scaricarlo da kernel.org e compilarlo oppure aspettare il rilascio tramite le distribuzioni Linux.

Principali novità del kernel 6.18

Linux 6.18 è l’ultima versione del 2025, quindi potrebbe diventare il kernel LTS (Long-Term Support). Con questa release è stato migliorato il supporto hardware per le console portatili, tra cui ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go 2. Viene inoltre riconosciuto correttamente il collegamento delle cuffie al controller Sony DualSense quando usato su PC.

Nouveau è il driver grafico predefinito per le GPU NVIDIA basate sulle architetture Turing e Ampere. È stata inoltre migliorata l’efficienza energetica per i processori Intel Meteor Lake. Un’altra importante novità è il supporto per gli “sheaves”. Linux 6.18 assegna una cache per CPU in modo da evitare l’accesso condiviso. Ciò velocizza il multitasking.

La nuova versione del kernel supporta inoltre touchpad aptici, ventole, retroilluminazioni e sensori di vari dispositivi (notebook e schede madri soprattutto), oltre ai processori Apple M2 Pro, M2 Max e M2 Ultra. Migliorato inoltre il supporto per alcuni filesystem, tra cui EXT4, exFAT, XFS e Btrfs. Rimosso invece il filesystem Bcachefs (quindi deve essere aggiunto manualmente).

Per quanto riguarda le connessioni di rete sono state incrementate le prestazioni in ricezione tramite UDP e la resistenza agli attacchi DDoS. Tutte le novità sono elencate qui e qui.

Come detto, il kernel può essere scaricato dal sito ufficiale. I più esperti possono compilarlo, rischiando malfunzionamenti. La maggioranza degli utenti dovrà attendere il rilascio tramite i tool offerti dalle varie distribuzioni. Linus Torvalds ha comunicato che la versione 6.19 dovrebbe arrivare entro febbraio 2026. La prima RC (Release Candidate) è prevista entro il 14 dicembre.