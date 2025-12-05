Linus Torvalds demolisce Elon Musk: è un incompetente

Linus Torvalds, il creatore di Linux noto per non avere peli sulla lingua, ha recentemente commentato l’approccio di Elon Musk alla misurazione della produttività degli sviluppatori. E non è stato gentile. Durante un’apparizione sul canale YouTube Linus Tech Tips, dove stava costruendo quello che hanno chiamato il “PC Linux perfetto”, è emerso un breve scambio che sta facendo il giro del web. Il verdetto di Torvalds su chi misura la produttività contando le righe di codice? Troppo stupido per lavorare in un’azienda tecnologica…

Linus Torvalds su Musk: “Troppo stupido per lavorare nel tech”

Il video dura 53 minuti, ma l’attenzione si concentra su pochi secondi di dialogo tra Linus Torvalds e Linus Sebastian, conduttore del canale. Sebastian cita il caso di una grande azienda tech che ha chiesto ai propri sviluppatori di dichiarare quante righe di codice avevano scritto. E chi non raggiungeva una certa quota, sarebbe stato licenziato. La risposta di Torvalds è stata immediata e senza fronzoli.

È solo incompetenza. Ha tuonato Torvalds. Chiunque pensi che sia un parametro valido è troppo stupido per lavorare in un’azienda tecnologica .

Quando Sebastian ha chiesto se sapeva a chi si riferiva, Torvalds ha risposto di no. Sebastian allora ha aggiunto il dettaglio cruciale: “Era una figura di spicco nel recente miglioramento dell’efficienza del governo degli Stati Uniti”. La risposta di Torvalds? Oh, a quanto pare avevo ragione .

Non ha fatto il nome esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. Sebastian parlava di Elon Musk e di quello che è successo poco dopo l’acquisizione di Twitter nel 2022.

L’episodio Twitter che ha ispirato lo scambio

Pochi giorni dopo aver rilevato Twitter, Musk aveva implementato una serie di richieste che erano diventate rapidamente famigerate nell’industria tech. Aveva chiesto a tutti i dipendenti di stampare tutto il codice scritto di recente e farlo revisionare dai membri senior del team. Dovevano inviare personalmente a Musk via email i loro migliori pezzi di codice. E dovevano preparare un riassunto dei loro recenti commit di codice da mandare al dirigente.

Era parte della cultura del lavoro che Musk stava promuovendo su Twitter in quel periodo, un approccio che portò a licenziamenti di massa e all’esodo di molti dipendenti che scelsero di andarsene piuttosto che accettare le nuove condizioni.

Nel mondo dello sviluppo software, usare le righe di codice come metrica di produttività è considerato da tempo un approccio fondamentalmente sbagliato. Un buon sviluppatore spesso scrive meno codice, non di più. Codice più conciso, più efficiente.

Bill Gates una volta disse: Misurare il progresso della programmazione in base alle righe di codice è come misurare il progresso della costruzione di aeroplani in base al peso . È un principio che chiunque lavori nel software conosce. Più codice non significa necessariamente miglior codice. Anzi, spesso significa il contrario.

Torvalds, che ha gestito lo sviluppo di Linux per decenni e ha visto contributi da migliaia di sviluppatori, sa bene che la qualità conta più della quantità. Un singolo commit che risolve un bug critico o ottimizza performance può essere più prezioso di centinaia di righe di codice nuovo.

Torvalds non è nuovo alle critiche schiette

Chi segue Torvalds sa che questa franchezza non è insolita. Dice sempre quello che pensa, senza filtri. Ha criticato pubblicamente Nvidia, AMD e Intel in diverse occasioni. Ha avuto discussioni accese con teorici della cospirazione sul COVID. Ha espresso frustrazione su GitHub e su pratiche di sviluppo che considera sbagliate.

È un approccio che lo ha reso una figura controversa. Alcuni apprezzano la sua onestà brutale e la vedono come necessaria in un’industria spesso troppo diplomatica. Altri pensano che potrebbe comunicare le stesse critiche in modo meno… abrasivo.

Il declino di Musk

Musk una volta era visto come un innovatore visionario, ma le azioni alla guida di Twitter (ora X), le sue prese di posizione politiche sempre più polarizzanti, e le decisioni controverse in varie sue aziende hanno alienato molti che lo sostenevano.

La traiettoria di Musk solleva una domanda fondamentale sulla società in cui viviamo: è accettabile che qualcuno accumuli così tanto potere, economico, comunicativo, tecnologico, senza alcuna forma di responsabilità verso il pubblico?