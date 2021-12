Linux 5.16: migliora il supporto per Microsoft Surface

Linus Torvalds ha da poco annunciato la disponibilità della relase candidate 5 di Linux 5.16, successivamente alla quale verrà rilasciata la versione finale del sistema operativo, in leggero ritardo nello sviluppo a causa delle festività natalizie.

Riportiamo, di seguito e in forma tradotta, quanto si legge nel messaggio inoltrato da Torvalds alla mailing list di Linux Kernel.

Fai un buon test: con le vacanze in arrivo, le cose probabilmente rallenterà sia sul fronte dello sviluppo che dei test, e di conseguenza mi aspetto che estenderò anche la serie rc di un'altra settimana, non perché sia ​​necessariamente necessario (troppo presto per dirlo, ma non mi sembra così), ma semplicemente perché nessuno vorrà aprire la prossima finestra di unione immediatamente nel nuovo anno.

Aspettando che venga rilasciata la versione stabile di Linux 5.16, è però già possibile conoscere alcune tra le più importanti novità che questa porterà in dote, prima tra tutte la disponibilità di numerosi aggiornamenti dei driver, due dei quali destinati alla linea di dispositivi Surface di Microsoft. Più precisamente, uno riguarda la gestione dei tasti sul Surface Go 3, mentre l'altro risolve un problema legato al multi-touch per la cover con tastiera del Surface 3.

Gli utenti Mac, inoltre, dovrebbero aspettarsi un supporto migliorato per il chip M1 di Apple, mentre i videogiocatori possono riporre buone speranze riguardo l fatto che il driver del controller della Nintendo Switch Pro che è già disponibile venga aggiunto al kernel principale, il che permetterebbe di sfruttarlo anche al di fuori di Steam senza particolari difficoltà.

Sono attesi pure il supporto stabile per la scheda grafica Alder Lake di Intel e vari altri aggiornamenti del filesystem, migliorie varie al kernel e alla rete.