Linux 6.11 estende il supporto alla Magic Keyboard su più Mac

Le distribuzioni Linux sono pensate per essere installate anche sui computer di Apple, seppur con qualche problema di compatibilità che, ad esempio, di recente interessa la tastiera Magic Keyboard. Trattandosi di un sistema completamente chiuso infatti, i driver non vengono direttamente supportati dall’azienda di Cupertino, di conseguenza è qualcosa che di cui deve occuparsi la comunità che, nello specifico, sta lavorando al supporto per la retroilluminazione anche per altri modelli che dovrebbe arrivare su Linux 6.11.

Linux 6.11: la retroilluminazione della Magic Keyboard funziona ora su più Mac

Il ciclo di sviluppo di Linux 6.11 è ormai entrato a pieno regime, dato che la prossima versione del kernel, vale a dire la 6.10, è ormai in dirittura d’arrivo. Allo stato attuale, i collaboratori sono al lavoro anche per ottenere il supporto a nuovo hardware, come nel caso della Magic Keyboard, che ora dovrebbe funzionare su più modelli. Con gli ultimi lavori, viene così aggiunto il supporto per la retroilluminazione della tastiera, in modo che possa funzionare anche nelle distribuzioni installate su ulteriori modelli di Mac M2 con chip di sicurezza Apple T2.

Come spiega uno degli sviluppatori infatti, a differenza dei Mac T2 con tastiera Butterfly, che hanno la retroilluminazione della tastiera sul dispositivo USB, i Mac con chip di sicurezza T2 che fanno uso di tastiera Magic hanno la retroilluminazione sulla Touchbar.

Il supporto per la retroilluminazione della Magic Keyboard era stato aggiunto su Linux già a febbraio 2022, mentre con questa nuova patch pensata per Linux 6.11 sarà possibile ottenere un supporto completo delle funzionalità. Si tratta di una patch posizionata nel ramo Git “for next” appartenente al sottosistema HID (Human Interface Device), che verrà inclusa nella finestra di unione del codice di Linux 6.11 nel corso del mese.

L’uscita del nuovo kernel, nel frattempo, è invece già attesa per il mese di settembre, dopo il rilascio della versione 6.10 che dovrebbe avvenire a breve.