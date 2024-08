Linux 6.11-rc5: rilasciato in anticipo con correzioni Bcachefs

Linus Torvalds ha distribuito il kernel Linux 6.11-rc5 molto prima del solito a causa dei continui viaggi con i cambiamenti di orario. Torvalds ha spiegato nell’annuncio della v6.11-rc5: “di solito rilascio le pubblicazioni la domenica nel primo pomeriggio, ma mi trovo in un fuso orario insolito. Fare ciò avrebbe significato anticiparle di quasi un’intera giornata rispetto al solito. Il diffstat appare piuttosto piatto, il che significa ‘per lo più cambiamenti piuttosto piccoli’. Ci sono un paio di picchi qua e là, ma nulla di preoccupante. Il più grande di questi è in realtà solo un aggiornamento dei selftest. La maggior parte delle patch (non relative ai selftest) riguarda i driver (con il networking e le GPU che dominano – come da tradizione), con alcuni aggiornamenti dei file system (bcachefs, ma anche smb ed erofs), e il resto riguarda principalmente il networking core e alcuni aggiornamenti dell’architettura”.

Linux 6.11-rc5: le nuove path introdotte per Bcachefs

Prima del rilascio di tale versione, è stata accolta una richiesta di pull dedicata. Questa fusione porta un set ridotto di patch per Bcachefs. Si tratta solo di una varietà di piccole correzioni per questo file system CoW sperimentale. Sono state introdotte infatti varie correzioni syzbot e alcune correzioni di aggiornamento per vecchi filesystem (pre 1.0). Inoltre, vi è una correzione per lo spostamento di dati da un dispositivo che era stato commutato su durability=0 dopo che i dati erano stati scritti su di esso. Infine, le patch ricordano anche una correzione di deadlock nocow e una correzione per il nuovo accounting rebalance_work.

Infine, questa quinta release candidate introduce anche una correzione di HID quirk per ASUS ROG Ally X per coloro interessati a quel dispositivo di gioco portatile. Se non dovessero presentarsi problemi con il rilascio, la versione stabile di Linux 6.11 dovrebbe essere disponibile entro metà settembre.