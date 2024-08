Linux 6.12 introduce il sistema DRM "Power Saving Policy"

Nelle scorse ore è stato inviato il primo batch di patch drm-misc-next degli aggiornamenti del Direct Rendering Manager. Quest’ultimi saranno destinati al kernel Linux 6.12 più avanti nell’anno. Notevole in questo pull è l’introduzione della nuova “Power Saving Policy” per i connettori di display, inizialmente collegata al driver grafico AMDGPU del kernel. Questa nuova Power Saving Policy per i connettori del monitor/display è pensata per essere comune tra i driver. Inoltre, è progettata anche per comunicare tra i compositori di display (desktop) e i driver quando devono essere utilizzate funzioni di risparmio energetico che potrebbero compromettere l’esperienza prevista dal compositore del desktop.

La Power Saving Policy per il connettore attualmente può indicare se il driver deve richiedere la precisione del colore. Inoltre, il driver/hardware può disattivare le funzioni di risparmio energetico che potrebbero influire sulla fedeltà del colore. Un’altra opzione di questa politica è quella di richiedere bassa latenza per disattivare le funzioni di risparmio energetico che influiscono sulla latenza del display. Un esempio di ciò è il Panel Self Refresh (PSR).

Linux 6.12: le altre incluse con la Power Saving Policy

La Power Saving Policy in arrivo su Linux 6.12 è stata elaborata in collaborazione con KDE e altri ambienti desktop. Il suo scopo è quello di garantire che i desideri del compositore siano espressi al driver grafico. Inizialmente questo è cablato per il driver AMDGPU poiché il codice di proprietà DRM comune è stato elaborato da AMD. Con il tempo è probabile che anche altri driver DRM supporteranno questa proprietà di politica di risparmio energetico sui connettori. Esiste una richiesta di merge KDE KWin per utilizzare questa proprietà sul lato compositore. La richiesta di pull drm-misc-next appena rilasciata aggiunge anche il supporto di configurazione dinamica per-CRTC vblank al codice modesetting e miglioramenti TTM. È stata inoltre migliorata la gestione BMC per il driver MGAG200 e sono state introdotte altre piccole modifiche al driver.