Linux 6.12 RC4: supporto MSI Claw insieme ad alcuni fix Intel e AMD

Linux 6.12 è ormai nelle ultime fasi del suo sviluppo, raggiungendo da poco la Release Candidate 4, che include alcune novità per quanto riguarda il supporto hardware e alcune correzioni. L’ultima versione si tratta attualmente della RC4 con il più grande numero di richieste di inserimento di quelle della generazione 6.xx, come spiegato dallo stesso Torvalds, il quale aggiunge anche che non è molto contento di questo fattore, sperando che ci siano meno richieste per la prossima settimana.

Tre le novità più importanti che riguardano l’ultima Release Candidate c’è innanzitutto il supporto a MSI Claw, la console portatile dell’azienda Taiwanese dotata di potenti processori Intel di fascia mobile Meteor Lake, oltre al controller wireless 8BitDo Ultimate 2C, ovvero un pad con schema Xbox e polling rate di 1000Hz.

Viene poi implementata una correzione per la mitigazione Zenbleed, in modo che questa venga correttamente applicata soltanto alle CPU Zen 2, oltre alla cancellazione del buffer del processore nel percorso di uscita dell’NMI per gestire meglio la mitigazione Intel RDFS e varie altre correzioni, tra cui una per la gestione di Indirect Branch Predictor Barrier per le vecchie CPU AMD e le GPU Intel con architettura Xe2.

Di seguito il commento di Linux Torvalds sulla RC4 di Linux 6.12:

“Hmm. Non sono contento di quanto sia grande, probabilmente è lontano dal più grande rc4 di sempre, ma è _il_ più grande rc4 che abbiamo avuto nella serie 6.x almeno per numero di commit. Sì, sì, è abbastanza probabile che sia dovuto solo alla tempistica casuale delle richieste di pull, dove le cose si sono semplicemente accumulate. La scorsa settimana, rc3 era sul lato più piccolo, quindi forse è tutto. Ma comunque, non mi dà il calore e la spensieratezza. Speriamo che la prossima settimana sia calma. Detto questo, mentre abbiamo un discreto numero di commit qui, non penso che ci sia nulla di _particolarmente_ spaventoso in corso. Molto di questo è davvero solo piccole correzioni e il diffstat mostra un sacco di one- e few-liner (ma ci sono sicuramente anche cose più grandi in corso, non sono *tutte* quelle).”

Tutti i dettagli sull’ultima Release Candidate di Linux 6.12 sono elencati nella pagina dedicata.