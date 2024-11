Linux 6.13 aggiorna il supporto EDAC per Intel Panther Lake-H

Linux 6.13 completa il supporto per i futuri processori Intel Panther Lake-H, destinati ai portatili, aggiornando l’EDAC (Error Detection And Correction), con una patch aggiunta questa settimana nell’albero di sviluppo del kernel.

Linux 6.13: aggiornato l’EDAC per i processori Intel Panther Lake-H

Il nuovo codice EDAC per Linux 6.13 aggiunge il supporto per i futuri processori Intel Panther Lake-H al driver igen6_edac, oltre al supporto per i vecchi Kaby Lake S, atteso da tempo, al driver ie31200_edac.

Proprio riguardo questi processori, è emersa la mancanza dell’ID dispositivo riguardo modelli dual core come il Core i3 7100, al contrario dell’ID di livello superiore che invece era presente da molto tempo.

Le novità su Linux 6.13 interessano anche Nvidia, con il supporto al SoC Bluefield 2 per il driver Bluefield EDAC. Non manca il supporto per il polling a igen6_edac, per risolvere problemi di interrupt di errore con alcuni chip M100 di Intel. Viene poi corretto il rilevamento della sorgente di memoria nel modulo comune SKX, utilizzato da alcuni driver Intel EDAC, nonché aggiunto il supporto per il controller di memoria NXP i.MX9 a fsl_edac, oltre a varie correzioni e pulizie del codice.

I processori Panther Lake-H sono attesi per il lancio nel 2025 con il nome commerciale Core Ultra 300. Saranno i primi processori ibridi di Intel a essere caratterizzati da un terzo tipo di nucleo, ovvero il nucleo LP (Low Power), oltre che i nuclei prestazionali e i nuclei efficienti. Le informazioni attuali hanno fatto trapelare la presenza di 5 modelli che vanno da un minimo di 8 nuclei fino a un massimo di 18 nuclei, con un TDP che va dai 25 ai 45W. Faranno inoltre uso del processo produttivo proprietario Intel 18A, ancora non pronto per la produzione in massa, a differenza degli attuali Arrow Lake, da poco lanciati, realizzati con il nodo a 3nm di TSMC.

Linux 6.13 ha di recente anche aggiunto il supporto per le schede SD a capacità elevata.