Linux 6.13 aggiornerà SoundWire con il supporto DisCo 2.0

Tra le novità aggiunte a Linux 6.13 aggiunte con le recenti patch, ci sono degli aggiornamenti destinati al sottosistema SoundWire, la cui richiesta di inserimento è stata inviata proprio nella giornata di ieri.

Il sottosistema SoundWire è un’interfaccia ratificata dalla MIPI Alliance, un’ente commerciale per lo sviluppo di tecnologie per i dispositivi mobili, nel 2015 ed è tipicamente usato per il trasporto di dati correlati al funzionamento dell’audio, come è anche possibile intuire dal nome. Il protocollo supporta fino a undici interfacce di tipo slave, le quali condividono tutte il bus che contiene linea dati e clock.

Linux 6.13: aggiornamenti per il sottosistema SoundWire

Gli aggiornamenti per il sottosistema SoundWire inviati da poco con una richiesta di inserimento nel kernel Linux 6.13, includono un nuovo supporto per i driver AMD, insieme alla specifica MIPI DisCo 2.0.

DisCo sta per Discovery and Configuration e rappresenta una specifica MIPI per i dispositivi SoundWire. Si tratta di un’architettura basata su ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) per l’enumerazione dei controller, bus e dispositivi audio che sono conformi alle specifiche definite da MIPI Alliance.

Esistono anche specifiche MIPI DisCo per I3C, imaging e NIDnT, anche se tuttavia la patch per Linux 6.13 riguarda solo il supporto SoundWire per l’integrazione di amplificatori, microfoni e codec audio su diverse tipologie di dispositivi come PC, smartphone ma anche automobili. Nella nuova versione del kernel sono ora presenti un numero di bit necessari per supportare le proprietà della specifica DisCo 2.0.

Tutti i dettagli in merito alle patch possono essere visionati direttamente nella pagina dedicata.

Oltre a supporto per SoundWire, Linux 6.13 aggiunge anche aggiornamenti driver AMD per supportare l’IP Audio Co-Processor (ACP) v6.3, insieme a ulteriori novità per le piattaforme RISC-V, con cui viene aggiunto il mascheramento dei puntatori per lo spazio utente, una nuova patch per migliorare le prestazioni del file system ExFAT e molto altro.