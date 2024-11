Linux 6.13 dirà addio al sottosistema Fieldbus

Tra le novità più importanti di Linux 6.13, che sta attualmente iniziando la sua fase di sviluppo, c’è l’abbandono definitivo di Fieldbus, un sottosistema composto da un set di protocolli di rete che era stato introdotto nel recente 2019 e pensato per il controllo distribuito in tempo reale dei sistemi industriali automatizzati. Soltanto 5 anni dopo, con la successiva versione del kernel, gli sviluppatori hanno tuttavia deciso di rimuoverlo poiché la tecnologia non viene più mantenuta.

Linux 6.13 molla il sottosistema Fieldbus

Fieldbus veniva usato per il collegamento di diversi sistemi, componenti e strumenti all’interno di ambienti industriali automatizzati e informatizzati. Già il mese scorso, gli sviluppatori avevano annunciato la volontà di rimuoverlo a partire da Linux 6.13 per la mancanza di sviluppatori che si occupassero di mantenere il codice in maniera attiva. Non è inoltre ancora chiaro quanto effettivamente sia stata utilizzata dalle aziende.

Poiché nessuno sviluppatore ha deciso di farsi avanti per continuare a mantenere la tecnologia e, al tempo stesso, nessuna parte interessata ha affermato di usarlo per la propria azienda, gli sviluppatori hanno optato per l’eliminazione definitiva del codice dal kernel.

La patch di rimozione, che eliminerà un totale di 3k di codice occupati da Fieldbus, è già stata messa in coda nel ramo “staging-next” di Linux 6.13. Lo sviluppatore che se ne è occupato ha spiegato che:

“Sven Van Asbroeck ha contribuito con questo driver nel 2019. I seguenti motivi hanno portato alla rimozione: – Questo driver genera un carico di lavoro di manutenzione

– solo 11 patch negli ultimi 3 anni. Parte delle patch sembrano essere motivate dalla manutenzione (ad esempio – rimozione di una funzione deprecata)

– Il manutentore ha perso interesse, l’ultimo “Revisionato da:” è maggio 2021

– nessun blog sull’utilizzo di questo driver Il sottosistema di staging è il modo per i driver di entrare nel kernel – alla velocità e all’interesse attuali questo non accadrà mai. Penso che il fieldbus sia un argomento interessante. Ma quando quasi nessuno si preoccupa di questo driver, non ha senso mantenerlo. Si prega di considerare che il supporto rimarrà per anni nei kernel a lungo termine.”

Salvo altre decisioni che potrebbero essere prese “all’ultimo minuto”, Fieldbus è quindi destinato a essere definitivamente rimosso su Linux 6.13, il quale ricordiamo che debutterà il prossimo anno.