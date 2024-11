Linux 6.13 introduce il supporto display per Intel Panther Lake

Con la versione 6.12 ormai alle porte, lo sviluppo di Linux 6.13, la versione successiva del kernel, sta ormai per entrare nel pieno delle sue attività. L’aggiunta più recente riguarda questa volta il supporto display per i futuri processori Intel Panther Lake, che segue il supporto iniziale per le GPU di prossima generazione Xe3 Battlemage. Mentre quest’ultimo è stato implementato gradualmente con una serie di patch, il supporto display Panther Lake permette già adesso di far funzionare un monitor collegato per visualizzare le immagini.

Linux 6.13 aggiunge il supporto display per le CPU Intel Panther Lake

Nonostante il supporto display per le CPU Panther Lake sembri a tutti gli effetti già pronto, su Linux 6.13 è ancora trattato come codice sperimentale in fase iniziale, ed è nascosto dietro il parametro “force_probe”, in attesa che i processori escano il prossimo anno. Il codice è a ogni modo inserito nel ramo “-next” del sottosistema DRM (Direct Rendering Manager), in modo da essere già pronto e funzionante.

L’ingegnere Intel che ha lavorato al codice per Linux spiega che:

“L’ultimo drm-intel-next è stato aggiunto al kernel v6.13. L’elemento importante è l’abilitazione del display Pantherlake. La piattaforma stessa è supportata solo dal driver xe, ma il supporto del display proviene dal display i915. Stiamo anche facendo continui progressi nella separazione del display i915 dal codice core i915, ma ciò richiede un bel po’ di refactoring. Alla fine questo renderà “display i915” più chiaramente un “display Intel” condiviso sia per i915 che per xe.”

Oltre al supporto display per Panter Lake, su Linux 6.13 è stata anche aggiunto il rilevamento della sovrapposizione DBUF per le attuali CPU Lunar Lake e successive, insieme alla modalità di impostazione rapida per le modifiche al frame informativo per l’HDR, diverse correzioni e ottimizzazioni del codice.

Come di consueto, la cosiddetta “finestra di unione”, dove verranno caricate tutte le aggiunte al kernel, verrà aperta nel corso di questo mese, con la versione stabile che dovrebbe essere disponibile da febbraio.