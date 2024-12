Linux 6.13 RC 2: la seconda release candidate con diverse correzioni

Dopo l’uscita della prima release candidate, Linux 6.13 giunge ora alla versione RC 2, personalmente annunciata da Linus Torvalds. La nuova versione anteprima, la seconda di una serie che si protrarrà fino all’uscita della versione ufficiale a gennaio 2025, si occupa di sistemare diversi bug e regressioni della versione precedente resa disponibile la scorsa settimana, la quale ha ufficialmente chiuso la finestra di unione per quanto riguarda l’aggiunta di funzionalità.

Linux 6.13 RC 2 ha richiesto agli sviluppatori un’intensa settimana di lavoro, per far in modo di riuscire a rilasciare tutti i correttivi prima dell’inizio del periodo festivo natalizio e di fine anno. Le correzioni si concentrano principalmente su alcuni problemi che hanno riguardato i nuovi portatili, equipaggiati con i nuovi processori Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, i quali causavano dei problemi di reattività.

Come spiegato da Linus Torvalds nello specifico, all’interno dell’annuncio relativo alla nuova versione:

Il diffstat sembra un po’ insolito con oltre l’80% di driver e molti one-liner, ma in realtà è solo a causa di un paio di script automatici che sono stati eseguiti dopo -rc1 per alcune pulizie. Niente di particolarmente interessante, ma crea un sacco di rumore nel diff. Detto questo, ci sono anche delle vere e proprie correzioni, ma niente che sembri enormemente notevole. Il breve log qui sotto dà un’idea di tutto. Si tratta principalmente di driver, ma ci sono anche networking e bpf e alcuni aggiornamenti di architettura. Continuate a testare, e poi potremo tutti prendercela un po’ più comoda durante le vacanze.

Oltre a ciò, Linux 6.13 includerà ulteriori novità già inserite durante il periodo della finestra d’unione, come il supporto a nuovo hardware, tra cui spiccano i futuri processori Intel Panther Lake e la relativa grafica integrata, la funzionalità di ottimizzazione della 3D V-Cache per i processori AMD e molto altro.