Linux 6.14 migliorerà le prestazioni di emulazione su SteamOS

Nel proseguo dello sviluppo relativo a Linux 6.14, la prossima versione kernel che sarà disponibile a marzo di quest’anno, è stata aggiunta una nuova richiesta di invio nel ramo “char/misc” dell’albero Git e consentirà nello specifico di migliorare ulteriormente le prestazioni di emulazione con Wine e altri software basati su di esso.

Linux 6.14: migliori prestazioni di emulazione per Wine

La nuova aggiunta per Linux 6.14 riguarda un codice per il driver NTSYNC, il quale consente di emulare in maniera più efficiente le primitive di sincronizzazione per Windows NT, con grandissimi benefici per Wine e derivati, quali Proton utilizzato su Steam Deck di Valve.

Gli sviluppatori hanno lavorato a lungo sul driver NTSYNC, allo scopo di elaborare meglio la semantica relativa alle primitive di sincronizzazione Windows NT e consentire così maggiori prestazioni per l’emulazione dei giochi in ambiente Linux. Il codice NTSYNC è già stato trasferito al kernel, ma viene ora completato con la nuova versione attualmente in sviluppo, per far si che possa venire effettivamente utilizzato dai giocatori.

L’ingegnere che si è occupato del lavoro sulla patch per Linux 6.14 ha commentato nel dettaglio:

“driver ntsync per gestire i tipi di blocco di Windows consentendo a Wine di funzionare molto meglio su molti carichi di lavoro (ad esempio giochi). Il framework del driver era in 6.13, ma ora è abilitato e funziona perfettamente. Dovrebbe rendere felici molti utenti SteamOS. Viene fornito anche con i test!”

Al tempo stesso, Torvalds non ha sollevato alcuna possibile questione o problematica relativa al codice “char/misc”, approvandone l’aggiunta. Sono anche già disponibili dei benchmark che mostrano gli enormi benefici della patch, con aumenti che toccano il 678% di prestazioni in più su Dirt 3, il 48% su Forza Horizon 5 e grandi margini su diversi altri titoli.

Altro codice incluso nel ramo “char/misc” comprende vari aggiornamenti di driver IIO, FPGA, Coresight, MHI, Binder e altri cambiamenti.

La prima release candidate di Linux 6.14, nel frattempo, è già attesa per la prossima settimana.