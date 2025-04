Linux: i driver grafici Intel ora meno restrittivi nell'uso della RAM

Un aggiornamento integrato ieri nel codice del driver grafico Intel Mesa su Linux ha ridotto una limitazione riguardante la quantità di memoria RAM utilizzabile dai processi per l’heap di sistema Vulkan. Questo cambiamento consente a un numero maggiore di giochi e applicazioni di funzionare con la grafica integrata Intel, superando i precedenti limiti imposti dal driver, anche se con il rischio di incorrere in problemi di memoria insufficiente se il sistema è sottoposto a un’eccessiva pressione nell’uso della memoria.

Linux: meno restrizione nell’uso della RAM con il driver grafico Intel

La modifica apportata su Linux ripristina un limite precedentemente fissato al 75% della RAM per l’heap di sistema con il driver Vulkan ANV di Intel. Negli ultimi otto anni, questo limite era stato mantenuto al 50%. La proposta di questa modifica è stata discussa a partire da aprile 2024 e ora è stata finalmente integrata per la versione Mesa 25.1.

Un ingegnere Intel che si occupa dello sviluppo del driver ha spiegato in merito alla patch:

“Purtroppo non possiamo accontentare tutti, ma la mia motivazione principale è che certi carichi di lavoro funzionano effettivamente con il mio sistema, e l’unica cosa che impedisce loro di funzionare è questa restrizione che ci imponiamo. Esempi: Deathloop su TGL da 16 GB, certe impostazioni grafiche di Spider-Man Remastered sul mio LNL da 16 GB con RAM non aggiornabile, Renderdoc. Certo, questo comporta sempre il rischio che eseguire troppe cose contemporaneamente possa risvegliare il mostro OOM, ma a mio modesto parere, impedire completamente il funzionamento di certi carichi di lavoro è un prezzo troppo alto da pagare in una situazione in cui puoi semplicemente usare /usr/bin/kill qualcosa. Tuttavia, sono aperto alla discussione. Non è necessario applicare tutte le patch della serie.”

L’aumento di questa soglia è molto importante per prodotti come i processori Lunar Lake, i quali non rendono possibile aggiornare la memoria di sistema, ma apporterà benefici anche agli utenti in generale. Gli utenti Linux con grafica Intel potranno usufruire di questa novità con il rilascio stabile di Mesa 25.1, previsto per la fine di maggio.