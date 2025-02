Linux 6.14 RC 3 corregge la gestione energetica sui ThinkPad

Nella giornata di ieri, Linux 6.14 RC 3 ha aggiunto nuove patch relativi alla piattaforma x86, tra cui sono presenti alcuni correttivi destinati ai portatili ThinkPad di Lenovo equipaggiati con processori AMD, che vanno a sistemare la gestione energetica.

Linux 6.14 RC 3: correzioni per la gestione energetica dei portatili ThinkPad AMD

Le correzioni rilasciate da poco per Linux 6.14 RC 3 vanno innanzitutto ad abilitare il supporto ACPI Platform Profile sui modelli ThinkPad più recenti, equipaggiati con le CPU AMD Ryzen. Questi profili servono a regolare con facilità le preferenze, scegliendo se il sistema deve fornire più prestazioni, risparmiare energia oppure funzionare con un profilo bilanciato, per estendere la batteria o sfruttare al massimo la potenza offerta nel caso in cui il sistema sia collegato alla presa di corrente.

Mentre i modelli equipaggiati con le CPU Intel funzionano senza problemi con il supporto kernel ACPI Platform Profile, inclusi i modelli attuali con CPU AMD, quelli più recenti che invece fanno uso dei SoC Ryzen hanno bisogno di una gestione aggiornata.

Motivo per cui su Linux 6.14 RC 3 è stata rilasciata la nuova patch che permette ai ThinkPad con i SoC Ryzen di funzionare con la specifica V9 DYTC, attiva all’interno del driver ThinkPad ACPI, che consente di impostare la modalità a basso consumo, quella bilanciata o la modalità prestazioni.

La patch, realizzata direttamente da Lenovo, è stata testa con successo sul modello ThinkPad P14s G5 AMD e pare interessare soltanto i nuovi portatili con i SoC AMD più recenti. Oltre a ciò, la patch corregge la gestione delle ventole, sistemando nello specifico il controllo della velocità per il vecchio ThinkPad X120e, che per regolarla si basa sulla misura dei “tick per rivoluzione” anziché considerare i giri al minuto, necessitando così anch’esso di una gestione aggiornata. Viene anche apportata una correzione per la registrazione del driver della piattaforma TPACPI.

Tutti i dettagli sulla nuova patch per Linux 6.14 dedicata ai portatili Lenovo Thinkpad possono essere visionati nella pagina dedicata.