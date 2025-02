Linux 6.14: ulteriori correzioni in arrivo per Bcachefs

Dopo l’interruzione forzata dallo sviluppo per il kernel, nella precedente versione 6.13, Kent Overstreet ha ripreso appieno il lavoro per la realizzazione di patch destinate al suo Bacachefs su Linux 6.14. Dopo i precedenti rilasci, sono già pronte nuove patch con ulteriori correzioni per il file system. Queste dovrebbero essere le ultime prima che Bcachefs non venga più considerato come “sperimentale”.

Linux 6.14 aggiunge altre patch per Bcachefs

Le nuove patch contenenti le correzioni aggiuntive per Bcachefs sono pronte e in attesa di essere unite al kernel, nel frattempo che lo sviluppatore e i tester trovano altri possibili bug. Di seguito la descrizione riportata in merito ai dettagli delle patch:

“- aggiungi SubmittingPatches per chiarire che le patch inviate per bcachef devono, in effetti, essere testate – il percorso di scarto ora emette correttamente svuotamenti del journal quando necessario, questo risolve i problemi di prestazioni quando il file system è quasi pieno e siamo in un collo di bottiglia su copygc – correggi un bug che poteva causare la disattivazione della contabilità del lavoro di ribilanciamento in sospeso quando i dispositivi sono online/offline; gli utenti dovrebbero segnalare se riscontrano ancora questo problema – e altri problemi più banali”

Le correzioni dovrebbero essere già incluse con la prossima release candidate di Linux 6.14, vale a dire la RC 2 che uscirà già questa domenica. Come anticipato già prima, Kent ha anche fatto notare diversi altri bug in fase di individuazione:

“Sto monitorando alcuni bug che compaiono sui server di build nix; vorrei che qualcuno confermasse o negasse che questi si verificano o meno su 6.14, e se hai un ambiente in cui si riproduce e puoi collaborare con me per il debug, questo mi risparmierebbe un po’ di problemi… Inoltre, un altro bug report implica l’ibernazione, per favore fammi sapere se hai dati in merito, sto ancora cercando di ricostruire cosa sta succedendo lì. E come al solito, sii rumoroso se vedi un bug serio che non viene risolto.”

L’approvazione delle patch attende adesso soltanto Linux Torvalds.