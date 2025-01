Linux 6.14: Bcachefs ritorna con nuove correzioni miglioramenti

Dopo varie vicissitudini e incomprensioni tra lo sviluppatore del file system e lo stesso Linus Torvalds, Kent Overstreet ritorna a sviluppare il suo Bcachefs per Linux 6.14, essendo stato allontanato con il divieto di pubblicare patch per la precedente versione 6.13, uscita qualche settimana fa. Le nuove patch includono quindi una lista di correzioni e miglioramenti al codice, dopo un certo periodo di inattività forzata.

Linux 6.14: nuove patch per Bcachefs

Kent Overstreet ha inviato ieri una serie di patch su Linux 6.14 per Bcachefs, già unite senza alcun problema a Git. Come descritto nella richiesta di invio, le modifiche includono:

– seconda metà di una correzione per un bug che causava errori nei file system che utilizzavano snapshot con pressione di memoria (i riempimenti della cache delle chiavi per gli snapshot Btree sono complicati) – correzione della build per strane configurazioni del compilatore che raddoppiano la dimensione del frame dello stack – “journal stuck timeout” ora tiene conto della latenza del dispositivo: questo corregge alcuni avvisi spuri e la principale fonte rimanente di avvisi sul tempo di attesa del blocco SRCU (non lo vedo più nel mio CI, quindi tutti gli utenti che lo vedono ancora dovrebbero sicuramente contattarmi) – correzione per gli smontaggi lenti/sospesi (“Migliora lo svuotamento dei pin del journal”) – altre correzioni/miglioramenti dei tracepoint, per risolvere i problemi “il ribilanciamento non sta facendo progressi

Lo sviluppatore ha anche inserito una nota in questa richiesta di invio per Linux 6.14 per quegli utenti che riscontrano specifici problemi prestazionali riproducibili, lavorando su alcuni nuovi strumenti per poter rintracciare.

Quest’ultima serie di patch è stata da poco inviata e già pronta per l’utilizzo con la prima release candidate della nuova versione, prevista per il rilascio già questa domenica. Ricordiamo che la versione stabile sarà disponibile entro marzo ed è già stata confermata per nuove versioni di note distribuzioni come Ubuntu 25.04 e Fedora 42.