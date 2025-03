Linux 6.15: aggiunto il supporto Raptor Lake-S al driver Intel EDAC

Su Linux 6.15 sono da poco stati aggiunti degli aggiornamenti per il rilevamento e la correzione degli errori (EDAC). Proprio per questa funzionalità, è stato abilitato il supporto per i processori Intel Raptor Lake-S ai driver ie31200_edac, insieme alla gestione dei molteplici controller di memoria presenti nei processori con questa architettura.

Linux 6.15 aggiunge il supporto ai processori Raptor Lake-S nel driver Intel EDAC

L’aggiunta del supporto per Raptor Lake-S, permette di utilizzare su Linux 6.15 la funzionalità ECC (Codice Correzione Errori) fuori banda. Gli ingegneri di Intel hanno lavorato nello specifico alla ristrutturazione del driver ie31200_edac per adattarlo alle CPU Intel di fascia client, dotati di più controller di memoria e supporto ECC fuori banda. Raptor Lake S è il primo a beneficiare di questa implementazione nella prossima versione del kernel.

Di seguito il commento degli ingegneri relativo alla patch:

“Il SoC Intel Raptor Lake-S contiene due controller di memoria con tipo di memoria DDR5 e capacità ECC out-of-band. Le definizioni delle risorse del controller di memoria sono diverse rispetto alle generazioni precedenti. Una differenza notevole è che il registro PCI ERRSTS è obsoleto e non viene utilizzato per indicare la presenza di errori o per cancellare i registri del registro degli errori ECC mappati MMIO. Estendi il driver ie31200_edac per supportare più controller di memoria, aggiungi una tabella di configurazione delle risorse e usa un registro MSR per cancellare i registri del registro degli errori ECC per fornire supporto EDAC per i SoC Raptor Lake-S.”

La richiesta di inserimento aggiunge su Linux 6.15 anche alcune componenti infrastrutturali al sottosistema EDAC, permettendo la registrazione delle funzionalità RAS (Reliability, Availability, Serviceability) per la pulizia della memoria. Tale funzionalità è pensata per essere utilizzata con dispositivi CXL che dispongono di diversi meccanismi di scrubbing per la memoria integrata.

Per ulteriori dettagli su queste modifiche è possibile consultare la relativa richiesta di inserimento.