Linux 6.16 aggiunge ibernazione e sospensione per il file system

Linus Torvalds ha da poco autorizzato l’integrazione di diverse richieste di inserimento VFS per la finestra di unione per Linux 6.16, che includono un’importante novità: il supporto del sottosistema di alimentazione per gestire il congelamento e lo scongelamento dei file system durante i processi di sospensione e ripresa del sistema.

Linux 6.16: nuove patch consentono di ibernare e sospendere il file system

Le patch che permettono il congelamento del file system sono state realizzate da Christian Brauner, ingegnere Microsoft che collabora allo sviluppo di Linux 6.16. Queste si concentrano sull’abilitazione del sottosistema di alimentazione per gestire il congelamento dei file system durante la sospensione o l’ibernazione. Nella richiesta di inserimento, Brauner ha chiarito che il congelamento avviene solo se il sottosistema di alimentazione ne ha la responsabilità diretta. Se un file system è già congelato quando i processi dello spazio utente sono bloccati, non viene congelato nuovamente, lasciando questa gestione allo spazio utente al momento della ripresa.

Inoltre, il congelamento è attivato solo quando strettamente necessario, ignorando errori non critici. Sempre Brauner ha sottolineato che il sistema non interrompe la sospensione o la ripresa in caso di errori di congelamento, a meno che non siano legati a un file system già congelato (errore EBUSY). Questo approccio, denominato “best-effort”, consente di proseguire anche se, ad esempio, alcuni dei numerosi file system montati (come 500 file system ext4) non riescono a congelarsi. L’obiettivo è mantenere su Linux 6.15 il processo semplice ed efficace, evitando complicazioni inutili.

Il lavoro include anche l’introduzione del percorso “/sys/power/freeze_filesystems”, che permette allo spazio utente di gestire il congelamento dei file system durante sospensione e ibernazione. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per il congelamento/scongelamento al codice delle variabili EFI (efivars).

Per ulteriori informazioni sulle nuove patch per Linux 6.16 è possibile consultare la pagina relativa su Git.