Linux 6.16 RC5: nuovo hardware supportato e altri correttivi

Seguendo il consueto annuncio di Linus Torvalds, Linux 6.16 giunge alla sua quinta release candidate, l’ultima versione anteprima che introduce importanti aggiornamenti e correzioni mirate al miglioramento delle prestazioni, al fine di preparare al meglio il codice per il rilascio in versione stabile tra questo mese e l’inizio agosto.

Linux 6.16 disponibile in versione RC 5

Gli aggiornamenti più importanti alla quinta release candidate di Linux 6.16 includono una correzione relativa a una regressione delle prestazioni nel codice Futex. Prevede nello specifico la disabilitazione della funzionalità “FUTEX_PRIVATE_HASH” per evitare problemi allo scheduler. Gli sviluppatori prevedono di ottimizzarla per la successiva versione 6.17 del kernel, allo scopo di garantire sempre la miglior stabilità.

Viene poi aggiunto il supporto a Intel Wildcat Lake HID e nuovi driver per le piattaforme x86, ampliando ulteriormente la compatibilità hardware. Non mancano ulteriori correzioni per il filesystem Bcachefs e il supporto per il controller da gioco Acer Nitro “NGR200”.

Il resto delle modifiche su Linux 6.16 RC5

Nel suo periodico commento, Torvalds sottolinea che la maggior parte delle modifiche riguarda i driver, con particolare attenzione a GPU e reti, ma anche a USB, RTC e driver di piattaforma. Diversi filesystem, tra cui XFS, Btrfs, SMB, NFS, Bcachefs e Netfs, sono stati aggiornati per migliorare stabilità e prestazioni. Sebbene nessuna di queste correzioni sia di portata eccezionale, il loro impatto complessivo contribuisce sempre a un kernel più affidabile.

Torvalds aggiunge poi che non è presente alcuna anomalia significativa, con un insieme di modifiche “abbastanza regolari” riguardo questa fase dello sviluppo. Come di consueto, ha invitato la comunità a continuare i test per garantire la qualità della versione stabile, attesa entro poche settimane.

Linux 6.16 è previsto per il rilascio alla fine di questo mese, o ad agosto 2025. È possibile che prima di ciò possa ancora essere rilasciata un’ulteriore release candidate. Per tutti i dettagli, è possibile consultare la pagina dell’annuncio.