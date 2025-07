Linux 6.17 abilita la grafica Intel Wildcat Lake

Gli sviluppatori Intel hanno recentemente aggiunto su Linux 6.17 un nuovo batch di codice per abilitare la grafica dei prossimi processori Wildcat Lake nel kernel, in vista della finestra di unione prevista tra poche settimane. Oltre al supporto per la grafica Wildcat Lake, viene implementato il DRM Panic per i driver i915 e Xe, insieme al supporto sperimentale per la Flip Queue su hardware Lunar Lake e Panther Lake.

Linux 6.17: supporto display per Wildcat Lake e altre novità

Insieme al supporto display per Intel Wildcat Lake, Linux 6.17 introduce il DRM Panic per i driver i915 e Xe, per visualizzare messaggi di errore sotto forma di schermo nero, blu o codici QR in caso di problemi gravi. Si tratta di una comoda funzionalità, ora integrata nel kernel dopo, diverso lavoro di sviluppo.

Sempre per quanto riguarda Intel, gli sviluppatori introducono l’implementazione iniziale per la Flip Queue. Consente nello specifico risparmiare energia per la CPU e la GPU, abilitando stati a basso consumo durante la presentazione dei frame, aumentando notevolmente l’autonomia nei PC portatili. Il supporto per questa funzionalità è al momento limitato alle CPU Lunar Lake e Panther Lake. È attualmente disabilitato di default, richiedendo l’attivazione tramite il parametro del modulo kernel “enable_flipq”.

Oltre alle novità principali, sono presenti diverse correzioni bug e miglioramenti minori. Tra questi è presente l’abilitazione predefinita per la grafica DG1, una modifica attesa da tempo che garantisce un supporto immediato per la piattaforma, senza necessità di configurazione manuale.

Con il periodo di finestra di unione atteso per l’apertura tra questo e il prossimo mese, Linux 6.17 dovrebbe essere disponibile in versione stabile a settembre inoltrato.

Nel frattempo, l’ultima release candidate di Linux 6.16 introduce diverse patch per Bcachefs. Queste sono accompagnate da diverse migliorie per MB e Btrfs, insieme a cambiamenti che interessano i driver e molto altro approfondito in dettaglio nel nostro articolo.