Linux 6.16 RC4 apporta ulteriori patch per Bcachefs

Giusto da poco, Linus Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.16 rc4, la quarta release candidate del kernel Linux ormai prossimo a essere disponibile in versione stabile, prevista per la fine di luglio. L’aggiornamento include nuove patch per Bcachefs, insieme a un supporto più ottimizzato per le GPU AMD GFX9/CDNA Instinct, con un focus sulla sicurezza.

Nonostante le nuove patch per il file system Bcachefs aggiunte con Linux 6.14 rc5, Torvalds ha lasciato intendere che potrebbe considerarne la rimozione dal kernel a partire dalla prossima versione, ovvero Linux 6.17, a causa di alcune problematiche tecniche. A parte ciò, l’ultima release aggiorna il supporto per le GPU AMD GFX9 e CDNA Instinct, che introduce anche una gestione più pulita degli shaders. Un miglioramento che garantisce una maggior sicurezza per gli utenti e le applicazioni, riducendo i rischi legati alla condivisione delle risorse grafiche tra processi diversi.

Altre novità di Linux 6.16 rc4: filesystem, driver e correzioni varie

Linux 6.16 rc4, oltre alle modifiche per Bcachefs, include migliorie per SMB e Btrfs, due tipologie di filesystem abbastanza diffuse tra l’utenza. Gli altri cambiamenti interessano invece i driver, con particolare attenzione al device mapper, dove sono stati effettuati alcuni revert per risolvere problemi di prestazioni.

L’ultima parte dei cambiamenti apportati include aggiornamenti alla documentazione, correzioni per le architetture supportate come LoongArch, UM e x86, miglioramenti ai test automatici e correzioni che interessano tutto il codice kernel.

Nel suo abituale commento, Torvalds ha, come al solito, descritto la situazione relativa al rilascio di Linux 6.16 rc4 come “abbastanza calma” nonostante una finestra di unione piuttosto ampia, invitando la comunità a continuare i test per garantire la stabilità del kernel.

Cosa aspettarsi dalla versione stabile di Linux 6.16

Come accennato inizialmente, la versione stabile di Linux 6.16 è attesa per la fine di luglio 2025, a circa un mese dal rilascio dell’attuale rc4. Ci sono una serie di nuove funzionalità attese, oltre a ottimizzazioni per le prestazioni, miglioramenti alla sicurezza e, come ogni nuova versione, supporto ampliato per permettere l’utilizzo del nuovo hardware AMD, Intel e Nvidia.