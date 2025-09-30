Linux 6.18 aggiorna l'ACPI per i processori Intel Panther Lake

Uno dei collaboratori che si occupa dello sviluppo della gestione energetica nel kernel ha provveduto all’invio di nuove funzionalità e aggiornamenti destinati alla finestra di unione di Linux 6.18. I cambiamenti introducono novità rilevanti per quanto riguarda la gestione energetica e termica, estendendone il supporto hardware a Intel, nello specifico ai processori Panther Lake in uscita prossimamente per i portatili.

Linux 6.18 estende il supporto ACPI alle CPU Intel Panther Lake

La richiesta di inserimento per Linux 6.18 include una serie di miglioramenti e nuovi supporti hardware, tra cui:

Ottimizzazioni per Intel P-State : è possibile abilitare gli Hardware P-States (HWP) senza Energy Performance Preference (EPP) quando la nuova funzione hardware Dynamic Efficiency Control (DEC) è attiva, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica.

: è possibile abilitare gli Hardware P-States (HWP) senza Energy Performance Preference (EPP) quando la nuova funzione hardware Dynamic Efficiency Control (DEC) è attiva, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica. Supporto per nuovi SoC Qualcomm e Mediatek

Correzioni: numerosi correttivi per la gestione energetica, che garantiscono maggior stabilità e prestazioni.

La patch per Linux 6.18 riguarda anche la gestione termica per i nuovi processori Panther Lake e altri SoC:

Intel Power Slider : migliora il controllo della temperatura e dell’efficienza energetica sui nuovi processori Panther Lake.

: migliora il controllo della temperatura e dell’efficienza energetica sui nuovi processori Panther Lake. Nuovo driver termico Renesas : supporto per i SoC Renesas RZ/G3E e RZ/G3S.

: supporto per i SoC Renesas RZ/G3E e RZ/G3S. Driver termico Tegra114 : specifico per il SoC Tegra114, offre una gestione termica ottimizzata.

: specifico per il SoC Tegra114, offre una gestione termica ottimizzata. Sensore Qualcomm Glymur : socumentazione aggiunta per il sensore di temperatura nel driver qcom-tsens, dedicato al nuovo Snapdragon X2 Elite.

: socumentazione aggiunta per il sensore di temperatura nel driver qcom-tsens, dedicato al nuovo Snapdragon X2 Elite. Governatore termico Step-Wise migliorato: permette di raffreddamento più rapidamente se la temperatura della zona termica diminuisce, ottimizzando le prestazioni.

Altre novità includono il supporto per SoundWire File Table e ulteriori correzioni per migliorare la stabilità con vari dispositivi.

Oltre a ciò, Linux 6.18 rimuove definitivamente dal codice il file system Bcachefs. Una decisione intrapresa da Torvalds, dopo che nell’attuale versione del kernel il file system è stato categorizzato come “mantenuto esternamente”. Ciò costringerà gli utenti a far uso di moduli kernel esterni per continuare a utilizzare Bcachefs.