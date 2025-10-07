 Linux 6.18 aggiunge driver per nuove piattaforme x86
Le patch per Linux 6.18 continuano con driver destinati alle nuove piattaforme x86 e al miglioramento della compatibilità hardware.
Le patch per Linux 6.18 continuano con driver destinati alle nuove piattaforme x86 e al miglioramento della compatibilità hardware.

Linux 6.18, attualmente nella fase centrale dello sviluppo, ha da poco introdotto dei driver destinati a nuove piattaforme x86, oltre a miglioramenti per il supporto hardware già esistente. Nello specifico, le patch inviate includono novità per AMD PMF, Intel PMC e nuovi driver per ThinkPad T14s Gen 6 e Xiaomi Redmibook.

Linux 6.18: driver per nuove piattaforme x86 e supporto hardware migliorato

Il driver AMD PMF aggiunge su Linux 6.18 nuove funzionalità per la gestione delle soglie PPT (Package Power Tracking) e PPT APU. Grazie al supporto per gli input personalizzati dal BIOS e all’aggiornamento dell’applicazione PMF Trusted, gli OEM possono ora ottimizzare la gestione termica dei sistemi in modo più preciso.

Il nuovo driver “thinkpad-t14s-ec” permette di supportare ufficialmente Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, un portatile dotato di SoC Snapdragon X Elite. A differenza del tradizionale driver EC per ThinkPad, che si basa su ACPI, viene utilizzato Device Trees, rendendolo compatibile con laptop ARM. Ciò consente di utilizzare appropriatamente i LED di sistema e l’audio, oltre che i tasti aggiuntivi e la retroilluminazione da tastiera.

Oltre a ciò, un ulteriore driver dedicato ai laptop Xiaomi Redmibook abilita su Linux 6.18 il pieno supporto alle funzionalità della tastiera, come i tasti funzione, il pulsante per l’intelligenza artificiale proprietario e il controllo della retroilluminazione.

Il driver Intel PMC aggiunge il supporto SSRAM per le piattaforme Lunar Lake e Panther Lake, insieme a preparativi per l’imminente serie di CPU Wildcat Lake. Le ottimizzazioni apportate migliorano, nello specifico, la gestione dell’alimentazione e l’efficienza dei prossimi processori Intel.

Il driver Lenovo Think-LMI aggiunge su Linux 6.18 il supporto per i certificati sui sistemi ThinkCenter, migliorando la sicurezza e la gestione del firmware, infine il driver x86-android-tables permette adesso di supportare il tablet Acer A1-840.

Altre novità aggiunge in passato alla prossima versione del kernel, attesa per il rilascio a dicembre, riguardano la gestione memoria nei sistemi x86 con una patch realizzata proprio da un ingegnere Intel.

Fonte: Linux

Pubblicato il 7 ott 2025

