Linux 6.18: Rust sbarca anche su Android e i driver USB

Linux 6.18 prosegue il processo di integrazione del linguaggio Rust nel kernel, ora adottato per i driver binder di Google e nei driver USB. Come specificato più volte in passato, Rust è un moderno linguaggio di programmazione, sempre più preferito per le sue prestazioni e la sicurezza che è in grado di offrire, venendo sempre più adottato ovunque.

Linux 6.18: Rust rappresenta il futuro dei driver Android

Linux 6.18 introduce il driver binder scritto in Rust, sviluppato da Google come evoluzione del precedente driver scritto in C e da tempo utilizzato nei dispositivi Android. Questo è presente nel ramo char/misc e coesisterà temporaneamente con la sua controparte in C. In questo modo si crea una fase di transizione che permetterà agli sviluppatori di testare approfonditamente il nuovo driver Rust, verificandone l’efficacia e la compatibilità con il software dello spazio utente: il codice C è previsto per l’eliminazione graduale, ma per il momento gli sviluppatori possono scegliere quale versione del driver Binder utilizzare durante la compilazione del kernel su Android.

A passare a Rust è anche il framework per i driver USB di Linux 6.18. Sebbene sia attualmente disabilitato nella build, a causa di limitazioni temporanee, sarà riattivato dopo il rilascio della versione release candidate 1 nel ramo usb.git, consentendo agli sviluppatori di continuare a lavorare sul supporto nel ciclo di sviluppo relativo al ramo linux-next.

Il framework USB in Rust viene aggiunto per sfruttare le dipendenze con altre modifiche ai binding Rust già presenti nella richiesta di inserimento.

Le ultime patch per la prossima versione del kernel aggiornano anche i binding Rust per i driver misc con il supporto per operazioni di lettura e scrittura. Altri cambiamenti riguardano novità minori a diversi driver, per migliorare sempre più stabilità e prestazioni complessive del kenel.

Per visionare tutti i dettagli, è possibile visitare la pagina dedicata Linux con la richiesta di inserimento.